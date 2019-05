Polská komise pro reparace ohodnotila odškodnění od Německa

„Byl vytvořen dokument, který komplexně vyhodnocuje ztráty, které Polsko utrpělo během druhé světové války. Dokument, který nejpřesněji odráží všechny ztráty z odlišných hledisek, samozřejmě těch, které se dají nějakým způsobem hodnotit,“ řekl Mularczyk pro noviny Sieci.

© AP Photo / Alik Keplicz Kaczyński uvedl, jaké nebezpečí hrozí Polsku. A nejedná se o Rusko

Podle něj bude zpráva v následujících dnech předána vedení země a poté prezidentovi Andrzejovi Dudovi a premiérovi Mateuszovi Morawieckému.

„Je to otázka pro vedení našeho státu, co s tímto dokumentem udělají. Osobně si myslím, že by bylo dobré zveřejnit dokument 1. září 2019, k 80. výročí útoku Hitlerova Německa na Polsko,“ uvedl.

Zdůraznil, že nechce prozradit celkovou výši škody, která je obsažena ve zprávě. „Ale mohu říci, že naše výpočty výrazně překročily částku přijatou ihned po válce,“ dodal Mularczyk.

Poznamenal také, že zpráva o vojenských ztrátách připravená v roce 1947 úřadem pro válečné reparace odhadla ztráty Polska na 48 miliard dolarů. Což je při současném kurzu přibližně 850 miliard dolarů.

Na otázku, zda je výše ztrát ve zprávě více než bilion dolarů, odpověděl: „Jste blízko.“

Německá vláda nejednou prohlásila, že se nechystá Polsku platit; v Berlíně se domnívají, že už zaplatili dostatečně vysoké reparace a že není důvod pochybovat o tom, že Polsko v roce 1953 reparace odmítlo.