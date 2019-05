„Jedna velká katastrofa.“ Přízrak, a ne letiště, požírá německé miliardy, píší média

Černá díra, do které tečou miliardy eur, fiasko pro celé Německo, více než 11 tisíc (!) defektů, nekonečný příběh o nedbalosti a nekompetentnosti – to vše stojí za velkým zpožděním stavby nového berlínského letiště, informuje SRF.

Stavitelé slibují předat hotové letiště v listopadu roku 2020. Mnoho ale vypovídá o tom, že „letiště přízrak“ i nadále zůstane velkou katastrofou, říká švýcarský televizní kanál.

Přenesení zahájení provozu je pro stavitele nového letiště v Berlíně již rutinní záležitostí. V roce 2011, 2012, 2013 bylo také naplánováno odevzdat letiště zákazníkům, avšak tato data se nepodařilo dodržet. V ohrožení je nyní i datum listopad příštího roku. Už 13 let se něco staví a vytváří. Je to díra, do které utíkají miliardy. Odpovědní lidé ale nechtějí nic slyšet ohledně dalšího možného zpoždění při otevírání letiště, říká televize.

„Máme jasný program, generální plán. Co se týče stavby, tak jsme téměř hotoví. Jsme si jisti, že zahájíme provoz v listopadu roku 2020,“ řekl Engelbert Lütke-Daldrup, ředitel stavební společnosti FBB.

Televize ovšem v reportáži poukazuje na skutečnost, že se jedná o jen o prázdná slova a na letišti panuje stav, jako by se tam zastavil čas. A to nehledě na skutečnost, že byl trojnásobně překročen rozpočet. Náklady na stavbu překonaly 7 miliard eur.

„Během několika měsíců budou vše ještě prověřovat kontroloři, zdali je vše v pořádku. No, a na podzim fakticky předáme objekt k provozu operátorovi,“ dodal Daldrup.

SRF upozorňuje na skutečnost, že během posledních týdnů přicházely zprávy o vážných chybách při stavbě. Jedná se o více než 11 defektů, hlavně s kabely a některými prvky protipožární ochrany.