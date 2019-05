Krvavý incident v tichém německém hotelu. Oběti byly zavražděny pomocí kuší

Mrtví byli občany Německa. Muž (53) a jedna žena (33) byli ze zemí Porýní-Falc v jihozápadním Německu, zatímco další žena (30) byla naposledy registrována ve Wittingenu v Dolním Sasku na severu země. Policie nevydala další podrobnosti o identitách.

Hrůzný nález v populárním hotelu byl proveden služebnou, která vstoupila do místnosti. Bavorské noviny Merkur uvádějí, že muž a starší žena leželi ruku v ruce na posteli s mnoha ranami. Mladší žena byla nalezena v kaluži krve na podlaze.

Tito tři lidé přišli večer před tragédií a údajně chtěli zůstat tři noci bez snídaně.

Policie nenalezla příznaky toho, že by do incidentu mohl být zapojen někdo jiný než ti, kteří byli nalezeni mrtví. Ještě ale není zcela jasné, co se stalo. Později policie Pasova sdělila informace, že v bytě 30leté zesnulé ženy byla nalezena další dvě těla mrtvých žen.