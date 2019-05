Vědci zjistili nejlepší způsob, jak odvrátit předčasnou smrt

Vědci lékařské školy univerzity Wake Forest v USA dospěli k závěru, že dieta způsobující normalizaci krevního tlaku také přispívá k snížení risku srdečního selhání u lidí ve věku do 75 let. Informuje o tom MedicalXpress.

Výzkumu se zúčastnilo 4,5 tisíce lidí ve věku od 45 do 85 let. Ti vyplňovali dotazníky ohledně jejich diety, uvedli velikost porcí a frekvencí požívání určitých potravin. Zjištěná data byla srovnaná s dietou DASH, která je považována za nejefektivnější při hypertonii, a každý z dobrovolníků byl zařazen do jedné z pěti skupin.

I když dodržování DASH neovlivňuje riziko srdečního selhání pro obyvatelstvo v celku, dieta se ukázala jako účinná pro lidi pod 75 let. Úroveň onemocnění klesl o 40 %.

DASH předpokládá jezení ovoce, zeleniny, ořechů, celozrnných potravin, drůbeže, ryb a odtučněných mléčných výrobků spolu se snížením v konzumace soli, červeného masa, sladkostí, a to včetně sladkých nápojů. Je podobná Středomořské dietě, ale obsahuje odtučněné mléčné výrobky a neobsahuje žádný alkohol.