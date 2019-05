Média: Pentagon je ochoten poslat 120 tisíc vojáků na odpor Íránu

Úřadující ministr obrany USA Patrick Shanahan předložil obnovený vojenský plán, který předpokládá poslání až 120 tisíc vojáků na Blízký východ, pokud Írán urychlí vývoj jaderných zbraní, nebo zaútočí na americké vojáky, píše list The New York Times s odvoláním na několik amerických úředníků odpovědných za národní bezpečnost, kteří byli obeznámeni s novým plánem.

Jak píše list, Shanahan předložil tento plán na schůzce hlavních asistentů amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost 9. května.

Írán označil americkou letadlovou loď v Perském zálivu za „cíl"

Nový plán byl sepsán na nátlak „jestřábů“ v čele s Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost Johnem Boltonem, dodává NYT.

Podle informací listu počet vojáků, který se v plánu uvádí, šokoval mnohé z těch, kdo se s ním obeznámili, protože přibližně stejný počet amerických vojáků se zúčastnil vpádu do Iráku v roce 2003.

Obnovený plán přitom nepředpokládá pozemní operaci proti Íránu, pro niž by bylo třeba mnohem více vojsk, píše The New York Times.

USA dříve oznámily prudký růst hrozby ze strany Íránu a v této souvislosti poslaly do regionu útočnou skupinu lodí a strategické bombardéry.