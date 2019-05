Trump odmítl zprávy o plánu USA odeslat 120 000 vojáků na Blízký východ

USA již kvůli rostoucímu napětí ve vztazích s Íránem zvýšily počet svých vojáků v regionu díky tomu, že do oblasti poslaly letadlovou loď. Nehledě na to nedávné zprávy New York Times ukazovaly na to, že vojenská přítomnost USA by mohla vyrůst až do rozměru srovnatelného s dobou invaze do Iráku.

Americký prezident Donald Trump odmítl zprávy o možném nasazení 120 000 vojáků na Blízkém východě, aby mohlo být čeleno Íránu. Prohlásil, že se jedná o "fake news" a vyjádřil naději, že takový plán nebude potřeba. Současně s tím prohlásil, že by rozhodně poslal 120 000 vojáků na Blízký východ, pokud by to bylo potřeba.

"Udělal bych to? Rozhodně. Neplánovali jsme to ale. Doufám, že to nebudeme muset plánovat. A kdybychom to udělali, tak bychom odeslali o mnoho více vojáků," prohlásil americký prezident.

Dříve íránský zástupce v OSN Majid Takht Ravanchi obvinil USA z vedení "psychologické války" proti Teheránu, když pro CNN komentoval zprávy o možném odeslání dalších 120 000 vojáků na Blízký východ, pokud se Írán rozhodne vyvíjet jaderné zbraně.

Ravanchi zdůraznil, že Írán nemá zájem o zvyšování napětí v regionu, na rozdíl od jiných zemí.

"Nemáme zájem o to snažit se vytvořit konflikt v našem okolí, protože nikdo z toho nebude mít výhodu, z takového konfliktu v našem regionu, až na několik lidí ve Washingtonu a několik zemí v našem sousedství,“ prohlásil.

Prohlášení íránského zástupce přicházejí poté, co New York Times přinesly zprávy o tom, že americký ministr obrany Patrick Shanahan přišel s plánem na umístění více než 120 000 vojáků na Blízkém východě v případě, že Írán by zrychlil svůj vývoj jaderných zbraní, nebo zaútočil na americké síly v regionu. Plán nicméně nepočítal s invazí do Íránu samotného.

Americký prezident předtím prohlásil, že by bylo velkou chybou, kdyby došlo k útoku na americké síly v regionu. V souvislosti s tím také odeslal do oblasti letadlovou loď Abraham Lincoln a skupinu bombardérů B-52.