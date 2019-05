Rusové opakovaně vyzvali Ukrajinu k osvobození novináře Kirilla Vyšinského

Uplynul rok, co šéfredaktor RIA Novosti Ukrajina Kirill Vyšinský byl uvězněn v Kyjevu. Dnes se lidé, kteří nesouhlasí s omezováním projevu, a zajímá je osud Kirilla, shromáždili před budovou ukrajinského velvyslanectví v Moskvě a požadovali propuštění novináře.

Akce začala v 10:00 místního času, zúčastnilo se jí několik desítek lidí. Účastníci akce drželi transparenty „Zelenskyj! Propusť Kirilla!“ a další. Také zpívali slogan „Svobodu Vyšinskému“.

Kirill Vyšinský byl vzat do vazby v Kyjevě 15. května 2018. Novinářovi bylo oznámeno, že je podezřelý z podpory samozvaných republik na Donbasu a velezrady. Maximální trest podle tohoto článku je až 15 let ve vězení. Soud v Chersonu 17. května Vyšinského uvěznil.

Dnešní akce v Moskvě se zúčastnil i generální ředitel Rossia Segodnia Dmitrij Kiselev.

„Jsem si jistý, že nově zvolený prezident Zelenskyj by měl začít s Ruskem nový vztah, otočit nový list a převzít iniciativu, aby se všichni vyměnili za všechny. A mezi těmito ‚všemi‘ z ukrajinské strany by měl být Kirill Vyšinský,“ řekl Kiselev.

© Sputnik / Alexey Kudenko Generální ředitel Rossia Segodnia Dmitrij Kiselev (druhý vlevo)

Rusko plánuje nadále bojovat za propuštění novináře, který má ukrajinské i ruské občanství.

© Sputnik / Stringer Rok ve vazbě. Vyšinský poděkoval novinářům za otevřený dopis Zelenskému

Dříve v průběhu jednoho ze zasedání vyzval Vyšinský k pomoci ruského vůdce Vladimira Putina a řekl, že se vzdá ukrajinského občanství. Putin tuto situaci nazval bezprecedentní a řekl, že Vyšinský byl zatčen za své přímé profesionální aktivity, za výkon své žurnalistické profese. Moskva poslala Kyjevu protestní nóty požadující ukončení násilí proti členům médií.

Obavy z osudu šéfredaktora RIA Novosti Ukrajina vyjádřil také generální tajemník OBSE Thomas Greming, který připomněl, že všechny členské země organizace by měly dodržovat mezinárodní normy a neměly by zasahovat do práce médií. Vyšinský byl nominován na světovou cenu UNESCO/Guillermo Cano za svůj příspěvek ke svobodě tisku.

V dubnu 2019 podepsalo více než 250 novinářů v Rusku a po celém světě odvolání k nově zvolenému prezidentu Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému, kde vyzývali k propuštění Vyšinského. Téměř 50 politiků, novinářů, veřejných osobností a aktivistů v oblasti lidských práv v latinskoamerických zemích rovněž předalo své žádosti ukrajinským orgánům.