Ukrajina rozšířila sankce proti Rusku. Obchodní obrat však mezi zeměmi roste

Podle Hrojsmana Ukrajina zavadí nové protiruské sankce v rámci zrcadlových opatření. Sankce se budou týkat zboží, které Ukrajina vyrábí sama, nebo ho může nahradit. Tentokrát se zákaz dotkl hnojiv, zemědělské produkce, transportu, cementu a překližky. Podle místopředsedy vlády Ukrajiny Stepana Kubiva má toto rozhodnutí zabránit úniku kapitálu do „země agresora“.

Kyjev zároveň schválil zvláštní cla na ruské výrobky. Ty podle Kubiva mají vstoupit v platnost 1. srpna a jejich výše bude určena procentem od celní hodnoty. Tímto způsobem ukrajinská vláda hodlá získat už ve druhé polovině tohoto roku cca 141 milionů dolarů do státního rozpočtu. Prostředky by měly být investovány do programů dovozní substituce.

Na ministerstvu hospodářství země však zdůraznili, že nejde o protiopatření ohledně tzv. citlivého dovozu, který zahrnuje uhlí, koks, benzin, zkapalněný plyn a farmaceutickou produkci.

Mezitím navzdory protiruským sankcím Ukrajiny a odvetným sankcím ze strany Moskvy obchodní obrat mezi zeměmi vykazuje růst. Podle Federální celní správy Ruské federace v roce 2018 rusko-ukrajinský obchod vrostl o 16,5 % ve srovnání s rokem 2017 a dosáhl 14,9 miliard dolarů, přičemž vzrostly i ukazatele vývozů v obou směrech - z Ruska na Ukrajinu o 20 %, z Ukrajiny do Ruska o 11,2 %. Podle ruské Federální služby státní statistiky obchod s Ukrajinou dosáhl v lednu a únoru 2019 kolem dvou miliard dolarů, což je téměř o 100 % více než ve stejném období loňského roku.

Obchodní dialog mezi Moskvou a Kyjevem se zhoršil po státním převratu na Ukrajině, návratu Krymu do Ruska a začátku ozbrojené konfrontace na Donbasu.

V lednu roku 2015 Parlament Ukrajiny uznal Ruskou federaci za agresora a v prosinci vláda schválila usnesení o zákazu dovozu zboží pocházejícího z Ruské federace na celní území Ukrajiny.

Následně Kyjev schválil seznam 43 zakázaných výrobků, který pak rozšířil o 70 dalších položek.

10. dubna roku 2019 ukrajinská vláda přijala usnesení o zavedení změn v seznamu zboží zakázaného k dovozu na celní území Ukrajiny a pocházejícího z Ruské federace. Seznam zakázaných výrobků byl výrazně rozšířen.

Ruská federace reaguje zákazem dovozu určitých druhů ukrajinského zboží. Seznam se naposledy rozšířil 18. dubna, v té době Moskva zároveň zakázala vývoz ropy a ropných produktů na Ukrajinu.