Transněfť uvedla, kdy Rusko začne dodávat na Slovensko čistou ropu

Upravená ropa by měla být dodána do přečerpávací stanice Budkovce (Slovensko) ve dnech 21. - 22. května a na stanici Fenešlitke (Maďarsko) 23. - 24. května tohoto roku, řekl novinářům poradce prezidenta Transněfti Igor Demin.

Zdůrazňuje se také, že v úterý v rámci pracovní skupiny pro dodávky Mezinárodní asociace přepravců ropy v Bratislavě diskutovali zástupci Běloruska, Maďarska, Slovenska, Polska, Ukrajiny a Ruska o otázkách, které se týkají normalizace provozu ropovodu Družba.

„Během společné diskuse strany jednaly o realizaci dříve dohodnutých opatření na vytěsnění neupravené ropy z jižní větve ropovodu Družba v květnu tohoto roku. V souladu s plánem by měla standardní ropa doputovat na stanici Budkovce 21. - 22. května a na stanici Fenešlitke 23. - 24. května tohoto roku,“ je uvedeno ve zprávě.

Dále bylo zdůrazněno, že byly rychle obnoveny dodávky standardní ropy do rafinérie Mozyr v Bělorusku.

Média: Česká republika očekává přijetí kvalitní ruské ropy 20.-22. května

Problém s kvalitou ropy, která putuje z Ruska do Běloruska přes ropovod Družba se objevil ve druhé polovině dubna. Společnost Transněft v něm našla vysoký obsah chloridů a oznámila přijetí opatření, aby co nejrychleji vyřešila tento problém. Polsko a Ukrajina, přes které ropovod Družba putuje tranzitem do jiných evropských zemí, přestaly přijímat ropu 24. a 25. dubna. Do Česka určitou dobu neproudila žádná ropa z ropovodu Družba a nacházelo se v něm zhruba 250.000 až 300.000 tun kontaminované ropy.

Organické chloridy jsou sloučeniny používané ke zvýšení těžby z ropných polí a ke zrychlení toku ropy. Před vstupem ropy do ropovodu se však musí odstranit.

Dříve běloruský prezident Alexandr Lukašenko obvinil Rusko z toho, že znečištění ropy způsobilo jeho zemi škodu ve výši 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun).

Kapacita ropovodu činí jeden milion barelů ropy denně, což je přibližně jedno procento světové poptávky.

Ruská ropa opět proudí Družbou

Ropa, která již odpovídá technickým předpisům Eurasijského ekonomického svazu, již doputovala ropovodem Družba do stanice Uneča poblíž Běloruska 29. dubna, uvedl Dmitrij Kozak, místopředseda vlády Ruské federace, který dohlíží na palivovou a energetickou sféru.

Ruská ropa prochází ropovodem Družba nejdříve do Běloruska a v rafinérii Mozyr se potrubní systém rozděluje na dvě větve: jedna jde do Polska a dále do Německa, druhá na Ukrajinu a dále na Slovensko, do Maďarska a České republiky.