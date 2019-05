Policie v Súdánu zbila korespondenta Sputniku

Korespondent agentury Sputnik Machammad al Fatich dostal několik úderů obušky do hlavy a do zad v moment, kdy prováděl reportáž o situaci na súdánských ulicích, kde v dubnu proběhl vojenský převrat.

Podle slov samotného korespondenta, vojenská policie, která je částí sil rychlé reakce, na něho zaútočila během informování o situaci v Chartúmu a o činnostech směřovaných na odklízení barikád a bariér na mostu Nimr.

"Ve středu, když jsem informoval o situaci na ulicích Chartúmu, mě obušky zbila vojenská policie ve 14:30 ve středu mostu Makem Nimr. Byli mě po hlavě a tělu. Síly operativní podpory likvidovaly barikády a bariéry na mostu krále Nimra," řekl al Fatich.

Podle jeho slov mu jeden z vojáků silou vytrhl mobilní telefon, hodil ho na zem a rozbil. "Jiná skupina z pěti vojáků mě bila obušky po hlavě a tělu, nehledě na to, že jsem jim řekl, že jsem novinář a informuji o situaci na základě zadání redakce," dodal korespondent.

V Súdánu došlo 11. dubna k vojenskému převratu na pozadí čtyřměsíčních národních protestů. Prezident byl zbaven funkce a později byl umístěn do vězení. Vládu nyní vykonává vojenská rada, která prohlásila, že se chystá předat vládu během dvou let do rukou politiků, kteří vzejdou z voleb.

Nehledě na sliby vojáků ale národní protesty neutichají. Protestující požadují, aby byla moc neprodleně předána do rukou civilní vládě.