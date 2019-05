V Jemenu byly při bombardování zraněny dvě Rusky, uvádí TV Hútíú

Podle záznamu oficiálního zástupce ministerstva na Twitteru byly dvě Rusky v obytné budově, na které zaútočilo letectvo koalice. Společně s dalšími 50 zraněnými byly převezeny do městské nemocnice. Podle televizní stanice Almasirah Rusky pracovaly ve sféře zdravotnictví.

Jemenské ministerstvo zdravotnictví už oficiálně potvrdilo, že při útoku letectva bylo zraněno 52 civilistů, mezi kterými byly dvě Rusky. Šest osob zemřelo.

Oficiální mluvčí Ministerstva zdravotnictví Jemenu Usel al Hadiri Sputniku okomentoval počet zraněných.

„Po ranních útocích koalice na hlavní město zemřelo šest osob, další desítky lidí jsou zraněny, jsou mezi nimi i dvě Rusky. Víme o 52 zraněných, převážně jsou to ženy a děti. Mnohé ze zraněných byly převezeny do nemocnice. Stav některých je velmi nebezpečný, starají se o ně lékaři,“ uvedl zástupce ministerstva.

Usel al Hadiri se ještě vyjádřil ke zraněným Ruskám.

„Zraněné ruské ženy žijí ve čtvrti, která byla bombardována. Během útoku byla jedna doma a jedna venku. Víme, že jedna ze žen je vdaná za Jemence,“ dodal zdroj.

© Sputnik / Iliya Pitalev Ztráty rostou. V Jemenu dva zničené tanky T-34-85 se dostaly na VIDEO

Letadla koalice začala ve čtvrtek ráno útočit na sklady zbraní a munice, velitelská stanoviště a vojenské tábory na předměstí hlavního města San'á, které je stejně jako všechny objekty pod kontrolou hnutí Hútíú . V oznámení koalice je uvedeno, že aliance přijala všechna opatření na ochranu civilního obyvatelstva, když vyzvala místní občany, aby se drželi dále od cílů bombardování. Koalice také uvedla, že vojenská operace je nutná, aby byla omezena nepřátelská činnost Hútíú. Ve velení také poznamenali, že letectvo aliance s vysokou přesností zasáhlo všechny stanovené cíle.

Letecké útoky aliance byly provedeny dva dny poté, co sedm dronů hnutí Hútíú zaútočilo na ropovod státní společnosti Saúdské Arábie Saudi Aramco. Vedení hnutí uvedlo, že útok byl odpovědí na agresi království proti Jemenu.

Od srpna 2014 v Jemenu pokračuje boj mezi legitimní z pohledu světového společenství vládou Jemenu a povstaleckými hnutími, které dříve podporovaly síly, které byly loajální vůči bývalému prezidentovi Alí Abdalláhu Sálihu. Do nejaktivnější fáze se konflikt dostal při invazi arabské koalice, ke které v březnu 2015 vyzval současný prezident republiky Abd Rabú Mansúr Hádí.

Saúdská Arábie na začátku operace vyčlenila 150 000 vojáků a 100 letounů. Do leteckých útoků se zapojily i stroje z Jordánska. Podporu a ochotu do zapojení do operace projevily Egypt, Maroko, Súdán a Pákistán. Spojené státy americké se rozhodly, že poskytnout logistickou a výzvědnou pomoc, do přímých bojů se ale zapojit nehodlají.