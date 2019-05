Šest zvláštností na lidském zevnějšku, které vám o člověku řeknou víc než dotazník

1. Pupek souvisí s úspěchy ve sportu

Na výšce jeho polohy závisí úspěchy ve sportu. Čím je pupek výše, tím rychleji bude člověk běhat. Kdežto majitel nízkého pupku bude výborným plavcem. Věc tkví v těžišti: mistři v běhu ho mají o 3 cm výš než ostatní.

2. Obuv svědčí o psychickém stavu majitele

Psychologové z Kansasu říkají, že obuv o vás dokáže říct víc než ta nejpodrobnější anketa. Vědci se zeptali studentů a zjistili, co si mladí myslí o majitelích té či jiné obuvi. Uvedeme pár výsledků:

Neklidné osoby dávají přednost úzké obuvi. Tito lidé mají obvykle nové boty, anebo vypadají ideálně (dokonce, když prší, nebo je na ulici bláto). Mají obavy o zevnějšek, a o to, co si o nich budou myslet jiní.

Praktická a funkční obuv svědčí o duševním klidu. Takový člověk může klidně jít do společnosti v obnošených sportovních botách, protože na prvním místě má pohodlí.

3. Podle toho, jak člověk jí, se dá zhodnotit jeho povaha

Jí pomalu, rýpá se v jídle. Tito lidé vždy kontrolují situaci, jsou si jistí a nenervují se kvůli maličkostem.

Zvládne to za pár minut. Tito lidé jsou obvykle ambiciózní a cílevědomí, avšak často projevují netrpělivost.

Hledá chlupy na složkách pokrmu, žádá odstranění omáčky nebo přílohu. Existuje pravděpodobnost, že jde o neurotika.

Konzumuje potraviny v jídle zvlášť (nejdřív brambory, pak maso, pak zeleninu). Tato osoba není zaměřena na globální cíle, každý problém rozdělí na desítky malých krůčků.

Podle toho, jak člověk jí, se dá učinit závěr, jestli je dobré s ním něco mít, anebo raději hned utéct co nejdál. Expertka na stravování Julietta Bogossianová má za to, že tyto zvyky pomohou číst ve známém jako v knize.

4. Ohryzané nehty jsou příznakem perfekcionismu

Ohryzání nehtů anebo časté škubání nohou bylo vždy považováno za špatný zvyk, který vzniká kvůli nervozitě. Ale není to pravda, tvrdí dnes vědci. Tyto „nervózní“ zvyky svědčí o perfekcionismu.

Perfekcionista si neokousává nehty kvůli neklidu, ale z rozmrzelosti, že nic nedělá. Myslí si, že každá chvíle jeho života má být naplněna užitečnou činností. V každé nejasné situaci (stres, nuda, čekání) bude perfekcionista dělat aspoň něco, jen aby neseděl nehnutě.

Vědci ale poznamenali, že podobné chování také není normální, vždyť nicnedělání v rozumné míře je užitečné pro zdraví.

5. Obočí hraje závažnou úlohu v mužské atraktivitě

Čínští antropologové prozkoumali tváře 834 dobrovolníků a zjistili, že obočí hraje závažnou úlohu v atraktivitě. Široce otevřené oči a trochu povytažené obočí vzbuzují sympatie u okolí. Nesmí to samozřejmě být grimasa, prostě člověk s nízkým obočím vzbuzuje při seznámení menší důvěru.

Platí to ale pouze pro muže, ženy to mají jinak. A nakonec je to podle čínských vědců vysoké čelo. Spolu s povytaženým obočím dodává muži zvláštní šarm.

6. Barva očí souvisí s osobními vlastnostmi

Vykladačky se stovky let pokoušejí hádat povahu podle barvy očí, jenže vycházejí jim jenom samé nesmysly. Zato ale vědci ze švédské Univerzity Örebro zjistili, že formování barvy očí ovlivňují stejné geny, jež tvoří naše laloky čelní, ve kterých se nacházejí centra chování, což znamená, že lidé se stejnou barvou očí a vzorem duhovky mohou mít stejné hodnoty a chování.