Média uvedla, čím jsou vyvolané obavy USA ohledně Íránu

Fotografie íránských raket na palubách malých lodí v Perském zálivu se údajně staly důvodem nespokojenosti zástupců Bílého domu a podniknutého vojenského opatření Spojených států vůči Íránu. Informoval o tom The New York Times s odkazem na se situací obeznámené americké úředníky, kteří nechtěli být jmenováni.

Anonymita třech zdrojů informací je odůvodněna tím, že neměli právo mluvit o záležitosti veřejně. Podle nich Ústřední zpravodajská služba USA představila informace o novém typu hrozby pocházející z Íránu. Jde o fotografie raket, které byly údajně na lodích rozmístěny Íránskými revolučními gardy.

The New York Times uvádí, že fotografie přijali za důkaz reálné hrozby poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton a ministr zahraničí USA Mike Pompeo. Nejenom partneři USA v Evropě a Iráku ale také i americké senátoři z obou stran Kongresu a někteří vysoce postavení úředníci administrativy Donalda Trumpa však považují kroky Íránu za obranné protiopatření vyvolané politikou Washingtonu.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski Češi se nebojí. Příslušníci české armády zůstanou v Iráku navzdory informacím o možných hrozbách

Po zveřejnění informací, že USA kvůli hrozbám vysílají ke břehům Íránu letadlovou loď Abraham Lincoln, úředníci amerických zpravodajských služeb odtajnili fotografii jednoho z malých člunů, tzv. dhau, který měl na palubě něco, co bylo popsáno jako funkční íránská raketa.

Pentagon však tuto odtajněnou fotografii nezveřejnil, aby podpořil informace o nové íránské hrozbě. Podle dvou amerických úředníků to nebylo dost přesvědčivé ani pro americkou veřejnost, ani zákonodárce, ani zahraniční spojence. Další fotografie, které zůstávají utajené, ukazují, že Íránské revoluční gardy nakládají rakety na lodě v několika přístavech, tvrdí dva anonymní zdroje.

Kromě fotografie obavy úředníků Bílého domu ohledně údajné íránské hrozbě vyvolaly rozhovory mezi íránskými revolučními gardami a zahraničními bojovníky. V nich se prý diskutovalo o útocích na americké jednotky a diplomaty v Iráku. Uvádí se, že americká rozvědka také obdržela informace o záměrech Íránu zaútočit na komerční mořskou dopravu. Kvůli tomu někteří američtí politici dospěli k závěru, že Írán byl v tomto týdnu odpovědný za sabotáž čtyř tankerů u pobřeží Spojených arabských emirátů. The New York Times však zdůrazňuje, že američtí úředníci stále nemají přesvědčivou analýzu, která by ukázala zapojení Íránu do jakéhokoli druhu sabotáže.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Pompeo sdělil, co je cílem USA v Íránu

V regionu Blízkého východu postupně dochází k eskalaci situace, a to i v souvislosti s prohlášením íránských orgánů o ukončení plnění určitých závazků v rámci dohody o jaderném programu. Tento záměr se stal odpovědí na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o odstoupení z íránské jaderné dohody, o které lídr USA informoval 8. května 2018.

Ve Washingtonu reagovali tím, že poslali do oblasti letadlovou loď Abraham Lincoln a skupinu bombardérů B-52, aby Teheránu poslali jasný vzkaz.

Minulý týden americký ministr obrany Patrick Shanahan schválil rozmístění protiraketového systému Patriot a USS Arlington (LPD-24) na Blízkém východě.

Loni na podzim Spojené státy uzavřely svůj konzulát v iráckém městě Basra a argumentovaly tento krok hrozbami z Íránu. Washington také obvinil Írán z útoku na americký konzulát a velvyslanectví v Bagdádu.