Rusko zareaguje na nové sankce USA

Spojené státy o dalších pět jmen rozšířily seznam občanů Ruska, na něž se omezení vztahují.

Na velvyslanectví to označili za pokus o jednostranná donucovací opatření, která odporují mezinárodnímu právu. Připomenuli, že v civilizovaném světě se to tak nedělá.

„Tyto kroky vyvolají odvetná opatření. Když jsme takto reagovali, vždy jsme zdůrazňovali, že to nebyla naše volba. Usilujeme o spolupráci s USA v dlouhodobé perspektivě. Jsme na to připraveni a myslíme si, že je to správná varianta,“ uvádí se v komentáři velvyslanectví.

Nové sankce kazí kladnou náladu, která se objevila po schůzce v Soči ministra zahraničí USA Mikea Pompea s Vladimirem Putinem a Sergejem Lavrovem, podotkli diplomaté.

Zdůraznili rovněž, že omezení, mj. proti speciální jednotce Těrek, brání spolupráci v boji proti terorismu a také ukazuje obavy Washingtonu, že tato jednotka může být nasazena v Arktidě.

Rozšíření sankcí USA v rámci Magnitského zákona

© Sputnik / Michael Klimentyev V Soči se konala jednání Pompea s Putinem

Ministerstvo financí USA zařadilo na sankční seznam pět občanů Ruska – Ruslana Geremejeva, Gennadije Karlova, Sergeje Kossijeva, Jelenu Trikuljaovou a velitele speciální jednotky Těrek Abuzajda Vismuradova. Kromě toho byly sankce uvaleny i na samotnou jednotku.

Ruslan Geremejev je bývalý velitel praporu, jehož advokáti rodiny Borise Němcova označovali za objednavatele jeho vraždy. Kossijev je bývalý náčelník nápravného ústavu č. 7 v Karélii, který byl odsouzen ke dvouapůlročnímu vězení za zneužití a překročení pravomocí v ústavu. Podle informací médií pracoval Gennadij Karlov ve Vyšetřovacím výboru při Ministerstvu vnitra RF a podílel se na Magnitského kauze, Jelena Trikuljaová byla vyšetřovatelkou ve Vyšetřovacím výboru.

V prosinci 2012 schválil Washington Magnitského akt o sankcích vůči občanům Ruska, kteří se podíleli podle názoru amerických úřadů na porušování lidských práv.

Ruské úřady ze své strany nejednou prohlásily, že politizace Magnitského kauzy je nepřípustná. Později byl aktu dodán status globálního zákona, který se neomezuje jen na sankce proti občanům Ruska, ale platí pro všechny země, kde se porušují lidská práva.