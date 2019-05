Odborníci hovořili o činnosti posádky shořelého letadla SSJ100 během havárie

Podle znaleckých závěrů se kapitán letadla Sukhoi Superjet 100 několikrát snažil naklonit letadlo nahoru nebo dolů, a to s maximálním úsilím.

„Kapitán letadla provedl několik alternujících vychýlení rukojetí řízení s velkou amplitudou (až do maximální hodnoty), což vedlo ke střídavým změnám úhlu sklonu (od plus šesti stupňů do minus dvou),“ píše se ve zprávě.

Uvádí se také, že letadlo přistávalo s překročením maximální hmotnosti o 1,6 tuny, ale bez překročení rychlosti. Kromě toho posádka v rozporu s pokyny nevypustila klapky.

K havárii letadla Suchoj Superjet 100 na trase z Moskvy do Murmansku došlo v neděli večer. Po 28 minutách letu se posádka urgentně vrátila na Šeremetěvo.

Letadlu se podařilo přistát až při druhém pokusu kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Při tvrdém přistání se ulomil podvozek a motory se vznítily. Oheň se následně rozšířil do celé zadní části letadla. Na palubě bylo 78 lidí, 41 z nich zemřelo.