Jon Sníh neví nic, ale Simpsonovi vědí všechno: V roce 2017 předpovídali rozuzlení Hry o trůny!

V říjnu roku 2017 byla odvysílána premiérová epizoda 29. sezóny animovaného seriálu Simpsonovi s názvem Serfsonovi, která představovala narážku na Hru o trůny. Stejně jako seriál obsahovala daná epizoda mrtvé hlavy na vrcholcích, na které se chodí dívat prostý lid, bratra-dvojče Marge Simpsonové, kterému propůjčil hlas Nikolaj Coster-Waldau (ve Hře o trůny hraje Jaimeho Lannistera), a také Krála noci a draka.

Asi nejzajímavější věcí pro všechny, kteří pozorně sledují poslední sezónu Hry o trůny, je to, co se děje na konci této epizody. V závěrečné scéně stojí celá rodina Simpsonových na kopci a pozoruje draka, který zapaluje vesnici, přesně jako se to děje v předposlední epizodě Hry o trůny. V ní totiž nechá Daenerys Targaryen svého draka zapálit celé město plné bezbranných lidí.

Uživatelé internetu okamžitě upozornili na podobnost scén ze seriálu a animovaného filmu.

„Další předpověď Simpsonových se vyplnila,“ píší lidé na sociálních sítích.

​Seriál Simpsonovi je známý svými předpověďmi. Již před 17 lety byl v Simpsonových představen Donald Trump jako prezident Spojených států a v roce 2012 zase seriál zobrazil zpěvačku Lady Gaga, jak zpívá píseň a létá nad jevištěm (to udělala jen o pět let později). V roce 1995 pak v seriálu ukázali chytré hodinky, stejně jako prototypy programů Skype a Facetime.

Bohužel (nebo naštěstí?) se v této scéně v Simpsonových o Hře o trůny nic víc nepředpovídá. Takže vlastně nevíme, kdo nakonec převezme Železný trůn. Finální epizoda hlavní ságy desetiletí má být odvysílána dne 19. května.