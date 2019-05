Velitel Íránských revolučních gard použil události 11. září v New Yorku, aby se vysmál USA

Americká varování, že dopravní letadla létající přes Perský záliv riskují možnost, že budou „chybně identifikovány“, vyvolala další vlnu napětí. Velitel Íránských revolučních gard generál Hossein Salami v sobotu podráždil americkou administrativu, když použil události z 11. září roku 2001 v New Yorku, aby odpověděl na zvyšování napětí mezi Íránem a USA.

„Politický systém (USA – red.) má podle všeho velký rozměr, ale trpí osteoporózou,“ řekl vysoký íránský důstojník pro agenturu Fars.

„Ve skutečnosti, USA jsou jako budova Světového obchodního centra, která po nenadálém úderu kolabuje,“ prohlásil a dodal, že americký systém „praskl a ztratil svoji sílu“.

Nehledě na to upozornil na skutečnost, že Írán se nesnaží o válku. Podle jeho názoru, „rozdíl mezi námi a jimi je ten, že oni se bojí války a nemají pro to vůli“.

Jeho slova byla podobná slovům íránského ministra zahraničí Mohammeda Javada Zarifa, který pro agenturu IRNA prohlásil, že jeho země „netouží po válce“.

Zaríf prohlásil: „Ve skutečnosti, jak řekl nejvyšší vůdce, válka nebude, protože po ní netoužíme a nikdo v regionu nemá halucinace ohledně toho, že by mohl konfrontovat Írán.“

Zaríf dodal, že nehledě na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že netouží po ozbrojeném konfliktu, „někteří z jeho okolí“ ho do takového konfliktu tlačí.

Napětí v regionu vyrostlo poté, co američtí diplomaté varovali komerční letecké přepravce před lety v Perském zálivu kvůli tomu, že by jejich letadla mohla být „špatně identifikována“ z důvodu „zvýšených vojenských aktivit a rostoucího politického napětí“.

Piloti byli varováni, aby dávali pozor kvůli možnému rušení navigačních prostředků či komunikace.

Americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo zveřejnil ve středu direktivu, podle níž má na americkém velvyslanectví v Bagdádu zůstat jen páteřní personál, ostatní ho mají opustit. To samé se týká i konzulátu v Arbílu. V jižní provincii Basra začali evakuaci personálu společnosti Exxon Mobil, psala média.

Bahrajn, jeden ze států Perského zálivu, na pozadí rostoucího napětí, nařídil všem svým občanům v Iráku a Íránu, aby se vrátili domů.

Možnost konfliktu eskalovala poté, co Bílý dům 5. května rozhodl odeslat do regionu letadlovou loď spolu s dalšími vojenskými jednotkami, aby poslal jasnou „zprávu“ Íránu. Nehledě na to americký prezident přímo informoval amerického ministra obrany Patricka Shanahana, že netouží po válce mezi zeměmi.