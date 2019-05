Bývalý československý hokejový útočník odpověděl kritikům Jágra: Nevidí, že se stará třeba o 25 lidí, o jejich výplaty

Jako první v rozhovoru padla slova o Jágrově cestě do Číny, které se nedávno jako součást delegace prezidenta ČR zúčastnil. V souvislosti s touto návštěvou se okamžitě začaly objevovat kritické komentáře a mnozí hokejovou hvězdu odsoudili. A jak na celou věc pohlíží bývalý hokejový útočník?

© AP Photo / Petr David Josek „Internetoví blbečci“. Zeman braní Jágra před kritikou kvůli Čině

Nový dodal, že lidé, kteří Jágra kritizovali, to celé nejspíš nepochopili. A dle jeho slov by měli být na českého hokejistu spíše hrdí než ho takhle kritizovat.

„Jarda Jágr je světová legenda, bude jednou z tváří olympiády v Pekingu. Mohl by to být hráč ze Spojených států, z Kanady nebo Ruska. Ale bude to Jaromír Jágr. A já jsem rád, že je to právě on. Je to dobře pro Českou republiku. A ti lidé, kteří ho kritizují, to očividně vůbec nechápou. Proč se do něj pouštějí? Měli by být na něj hrdí! Jako jsem já,“ vyjádřil svůj pohled na věc.

Co se týče Jágra, došlo i na to, že mnozí mu před nějakou dobou vyčítali jeho jakési spojení s premiérem Andrejem Babišem. V podstatě šlo o to, že se objevil v reklamě na Vodňanské kuře. I na to má však Nový svůj názor.

„Podívejte se, Kladno je malé město. Nebýt Jaromíra, tak ani nehrajeme extraligu. Kdyby Jaromír neměl dobré jméno a obchodní partnery po celé České republice, tak mi řekněte, z čeho by měl ty hráče zaplatit? To ti kritici nevidí, že se stará třeba o 25 lidí, o jejich výplaty, aby všechno fungovalo,“ myslí si a dodává, že jeho kritici vidí jen to, co chtějí vidět.

© AFP 2019 / Ethan Miller Čeští liberálové se stydí za Jágra kvůli jeho cestě do Číny, ale měli by se stydět sami

On sám však poukazuje na to, že jako sportovec vnímá i to všechno kolem. „A teď, jak Jaromír, a to klobouk dolů, co dokázal v té baráži. Že hrál super a že to mužstvo dovedl do extraligy . Tohle by měli lidi oceňovat,“ doplnil.

Nový se mimo sportu dotkl také politiky. V této souvislosti pochválil prezidenta Miloše Zemana a zmínil spolupráci Číny a České republiky. Co se týče prezidenta, bývalý útočník uvedl, že si ho váží. „A myslím si, že je velmi těžké, protože jsme malá země, navázat takový kontakt, jako s Čínou navázal náš pan prezident. Obchod je druhá stránka věci. Jde pomaleji, ale jde,“ uvedl a dodal, že pokud jde o investice, není to tak jednoduché a chce to čas.

„Čína obchoduje s Německem, s Anglií, se Spojenými státy, s Ruskem, a když se podíváme na malé země, jako jsme my, tak si myslím, že tam u nich máme velmi dobré jméno. Ale Číňani bývají přemýšliví, chtějí čas. Myslím si, že to je správný směr,“ vyjádřil se ke spolupráci s Čínou.

© AP Photo / David Zalubowski Fotíte se jen s tím, kdo má stejný názor na věc? Jágr se dostal do slovní přestřelky s novinářkou kvůli fotce s Mynářem

V neposlední řadě Nový portálu prozradil, čím si získal jeho sympatie český předseda vlády Andrej Babiš a hnutí ANO , jehož je členem. Dle Nového vše začalo, když před lety mluvil s Babišem na hokeji v Českých Budějovicích.

„Jeho názory a chování mě přesvědčily, že jde správným směrem a bojuje za české zájmy ve světě. Jak jako dospělý krůček po krůčku budoval svoji firmu. Myslím si, že v těžké době, která je v Evropě, nebo i v celém světě, tak pro nás spojení pana premiéra Andreje Babiše a pana prezidenta Miloše Zemana je takový klidný přístav. Že můžeme koukat optimisticky do budoucnosti,“ myslí si o české politické scéně.

V tomto obsáhlém rozhovoru se vyjádřil také k demonstracím, které v Česku v posledních týdnech probíhají. Na to reagoval slovy, že neví, co naši lidé chtějí a proč se ty demonstrace organizují, když se máme dobře.

Mezi další témata rozhovoru patřily i demonstrace ve Francii, situace v Německu, brexit či velmi aktuální téma, kterým jsou volby do Evropského parlamentu.