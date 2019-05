To je panečku zákrok! Česká hvězda schytala ránu do hlavy od mladého Rusa. Jak na tom Hertl je?

V NHL to o víkendu vřelo. Hokejisté St. Louis Blues v neděli rozdrtili San Jose Sharks na jejich ledě 5:0. Navíc Žraloci během nepovedeného zápasu ztratili několik opor, včetně české hvězdy Tomáše Hertla. Ten totiž dostal tvrdou ránu do hlavy od mladého ruského útočníka a pokračovat ve hře už nedokázal.

V průběhu první třetiny si na Hertla vyšlápl třiadvacetiletý útočník Blues Ivan Barbašev. Hertl schytal ránu do hlavy ramenem, po které se jen těžko zvedal z ledu. Ku podivu rozhodčí Rusa za zákrok ani nevyloučili, i když se klidně mohlo jednat o pětiminutový trest.

Barbashev headshot on Tomas Hertl pic.twitter.com/uvB9kysT0a — The Render (@TheRenderSports) May 19, 2019

„Na Hertla to byl s největší pravděpodobností faul na pět minut. Mohl to být zlomový okamžik celého utkání, ale rozhodčí nevylučovali," rozčiloval se kouč Žraloků po zápasu.

Podle Hertlova spoluhráče Logana Couture by se zákrokem měla zabývat disciplinární komise.

Kromě českého útočníka utkání také nedohrál kapitán Blues Joe Pavelski, který byl nucen opustit led po střetu s Alexem Pietrangelem.

St. Louis Blues vedou v sérii 3:2 na zápasy a zbývá jim poslední krok k postupu do finále, do kterého se mohou probojovat poprvé od roku 1970. Pro oživení nadějí na finále teď Žraloci musí vyhrát na ledě Blues. V takovém případě se sérii vrátí do St. Louis, kde se v sedmém zápase rozhodne o osudu této hokejové bitvy.