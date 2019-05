Nový skandál na Eurovizi! Výsledky Běloruska byly zmanipulovány, tvrdí producent

Již dříve bylo uvedeno, že před finálem této mezinárodní soutěže byla běloruská porota Eurovize 2019 diskvalifikována. Údajně se tak stalo poté, co vyšlo najevo, pro koho tato porota hlasovala v prvním semifinále. Nicméně, během vyhlašování bodů ve finále Bělorusko oznámilo své výsledky, ale organizátoři Eurovize se k této situaci nijak nevyjádřili.

„Budu žalovat Evropskou vysílací unii, protože tato společnost způsobila obrovské škody nejen vztahům mezi Ruskem a Běloruskem, ale také obyčejným lidem, a zejména mně, jako jednotlivci, který se náhle stal nepřítelem ruského lidu, jenž nezískal body. Nejen, že jsme byli zbaveni možnosti hlasovat, ale na poslední chvíli jsme dostali obálku a donutili nás oznámit výsledky, které si sami vymysleli. Nemá to nic společného s rozhodnutím poroty a lidí,“ řekl Drobysh pro RIA Novosti.

Členové poroty podle něj navrhli během živého vysílání uvést, že nešlo o body Běloruska, ale EVU, což jim bylo zakázáno. „A to by pak byl skandál, protože to takhle nejde. Jelikož, pokud to nebyly naše hlasy, pak to bylo nutné říct,“ dodal producent a skladatel ruského původu.

Evropská vysílací unie později své počínání vysvětlila tak, že hlasy Běloruska ve finále soutěže přerozdělila, protože Minsk porušil pravidla.

Již dříve kolem této pěvecké soutěže vypukl ještě větší skandál. Výsledky letošního ročníku Eurovize 2019, a tedy i vítězství nizozemského zpěváka Duncana Laurence, by mohlo být zrušeno. Zpěvák totiž porušil hlavní pravidlo soutěže, když zazpíval píseň napsanou již v roce 2016. Řada uživatelů internetu vyzvala k přezkoumání výsledků letošního ročníku Eurovize. Konečné rozhodnutí přijme kontrolní skupina, která může zachovat výsledky hlasování ve finále, pokud se ukáže, že Laurence včas upozornil organizátory na videozáznam vítězné písně zveřejněné v roce 2016.