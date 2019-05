Média uvedla, proč USA chtějí znemožnit transakci S-400 mezi Ruskem a Tureckem

Podle názoru odborníka na mezinárodní vztahy Toğrula İsmayıla USA zaujímají negativní postoj ke sbližování Ruska a Turecka, které je možné pozorovat v Sýrii. Připomněl i nedůsledné jednání Washingtonu: v Bílém domě odmítají prodat svému spojenci v NATO systémy Patriot, ale kritizují Ankaru za snahu koupit komplexy S-400. İsmayıl uvedl, že možné odstoupení Turecka od smlouvy o dodávkách ruských protiletadlových raketových komplexů bude nejen úderem pro obranyschopnost země, ale vážně poškodí i její image, protože tento krok bude vnímán jako výsledek amerického nátlaku.

