WAZ: Merkelová se vžila do úlohy vojevůdkyně v naději, že se její poselství přece jen dostane k Putinovi a Trumpovi

Na neobvyklou návštěvu Bundeswehru přijela šéfka vlády SRN nejen proto, aby sledovala cvičné tankové a obranné boje.

„Merkelová začala mluvit ostřejším tónem a zaslala poselství hned několika adresátům,“ vysvětluje autorka článku Daniela Vatesová. „Tato návštěva je signálem a svého druhu televizní pohlednicí Vladimiru Putinovi a Donaldu Trumpovi, prezidentům Ruské federace a Spojených států.“

V případě cvičné tankové brigády v Münsteru jde přece o síly rychlé reakce NATO (Very High Readiness Joint Task Force Land), upřesňuje novinářka Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

„Má být rychle nasazena, když bude napadena jedna z členských zemí Severoatlantické aliance: to je reakce na anexi Krymu Ruskem,“ podotýká Vatesová.

Spojené státy ze své strany od Berlína žádají, aby Německo dělalo pro NATO více, pokračuje autorka článku.

„Možná, že fotografie Merkelové na pozadí tanků zapůsobí na Trumpa větším dojmem než jednání,“ předpokládá novinářka.

Jak prohlásila v průběhu tiskové konference sama německá kancléřka, o míru nestačí jen mluvit. Podle slov Merkelové mají Bundeswehr a NATO dokázat, že jsou připraveny hájit mít v Evropě. A když se o tom všichni přesvědčí, bude více možností pro jednání, řekla s jistotou předsedkyně německé vlády.

Vztahy mezi Ruskem a řadou západních zemí se zhoršily kvůli situaci na Ukrajině a kolem Krymu. Krym byl zapojen do složení Ruska poté, co pro to hlasovala drtivá většina obyvatel poloostrova v referendu ze 16. března 2014. Západ obvinil Moskvu ze vměšování a zavedl proti ní sankce. Moskva podnikla 6. srpna 2014 odvetná opatření, převzala kurz na nahrazení importu, a nejednou prohlásila, že mluvit s ní jazykem sankcí je kontraproduktivní. V seznamu zboží zakázaného pro dovoz do Ruska jsou masné a mléčné výrobky, ryby, zelenina, ovoce a ořechy. Ztráty zahraničních států z vyhlášení Moskvou potravinového embarga se odhadují na 8,3 miliardy dolarů ročně. Zákaz platí pro potraviny z USA, EU, Kanady, Austrálie a Norska. Pro osobní účely je povolen dovoz do pěti kilogramů potravin.