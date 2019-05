Byly zveřejněny údaje o ztrátách Venezuely v důsledku amerických sankcí

Ekonomická blokáda vedla zejména k tomu, že venezuelské fondy byly blokovány ve více než 40 bankách ze 17 zemí. Například pouze portugalská banka Novo Banco zablokovala více než 1,5 miliardy dolarů státní ropné společnosti PDVSA.

Tortosa uvedl, že venezuelská ekonomika by s penězi, které kvůli sankcím ztratila, dokázala žít devět let. Upřesnil, že teď v mezinárodních bankách je zablokováno 5,4 miliard dolarů, které patří Venezuele. USA a jejich spojenci nyní mluví o potřebě humanitární pomoci obyvatelům jihoamerické země, ačkoli Caracas mohl koupit léky a suroviny pro průmysl, aby rehabilitoval výrobní kapacity.

Dříve 21. května vydala venezuelská centrální banka příkaz, aby v zemi nebyly používány bankovní karty mezinárodních platebních systémů Visa a MasterCard. Navíc kvůli nedávným americkým sankcím a novým hrozbám místní bankovní regulátor SUDEBAN také nařídil venezuelským financovým institucím vytvoření nezávislého platebního systému.

Nedávno velvyslanec jihoamerického státu v Egyptě Wilmer Omar Barrientos prohlásil, že americké sankce proti Venezuele negativně ovlivnily systém zdravotní péče v zemi. Jako příklad uvedl zablokování platby ve výši devíti milionů dolarů ze strany řady zahraničních bank. Diplomat uvedl, že peníze byly zasílány na výdaje spojené s prováděním dialýzy. Následkem toho zůstalo 15 tisíc nemocných bez nezbytné léčby.