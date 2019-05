Bývalá ruská tenistka Anna Kurnikovová se svlékla pro ženský časopis a rozzuřila internet (VIDEO)

V prosinci 2017 Kurnikovová porodila dvojčata, která má se španělským zpěvákem Enriquem Iglesiasem.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) 1 Июл 2018 в 10:18 PDT

Teď o dva roky později matka těší fanoušky odvážnými fotografiemi a neváhá ukázat své tělo celému světu. Příspěvek ohodnotily desítky tisíc lidí, Anna také obdržela velké množství komplimentů. Někteří uživatelé však k Anně měli výtky, dokonce jí někteří diagnostikovali anorexii.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) 15 Май 2019 в 12:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) 15 Май 2019 в 5:16 PDT

Anna Kurnikovová byla od roku 1995 profesionální tenistkou, první turnaje hrála ve věku 14 let. O rok později se stala nejmladším účastníkem olympijských her v historii Ruska (ve všech sportech) - v době svého debutu na Olympijských hrách v Atlantě v roce 1996 bylo Anně 15 let a 47 dní.

Díky svému vzhledu byla Anna nejen sportovkyní, ale i společenskou divou, která se často objevovala na obálkách nejlepších časopisů a v reklamních kampaních. Měla z toho obrovské honoráře. V roce 2000 se nakonec vyšplhala na 58. místo žebříčku nejbohatších sportovců FORBES.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) 14 Май 2015 в 1:43 PDT

Poslední profesionální zápas Kurnikovová odehrála ve věku 22 let a prohrála 384. tenistce světa Brune Colósio. Z neúspěšné sportovní kariéry hodně lidí obviňuje matku tenistky. Trenér si vzpomněl, že po každém úderu se dívka dívala na reakci své matky. „V důsledku toho jsem nemohl rozvinout hru Anny,“ řekl její bývalý trenér Bollettieri.