Nový protiteroristický plán. Britům zakázali cesty do Sýrie

Tato otázka se vyostřila v souvislosti s požadavkem USA k evropským zemím, aby repatriovaly džihádisty na syrských územích osvobozených Kurdy a také s příběhem manželky bojovníka IS* Shamimy Begum, která v 15 letech uprchla z Velké Británie a připojila se k teroristům a kterou Londýn letos zbavil občanství.

Sputnik.International tento plán projednal s bývalým starším důstojníkem rozvědky a bezpečnostní služby Velké Británie Philipem Ingramem.

Britským džihádistům, kteří se vydávají do Sýrie, teď hrozí až desetileté vězení. Jak je možné podle vašeho názoru tento plán realizovat?

Philip Ingram: Pomocí tohoto plánu se prostě vyplňuje mezera, která existuje v současné době v nejnovějším návrhu zákona o boji s terorismem, která umožňovala lidem cesty do zakázaných míst s jedinou motivací – účast v nezákonné činnosti, přitom nebyli tito lidé soudně stíháni.

Bude to další zadržující faktor pro ty, kdo pomýšlejí na cestu do zakázaných míst, protože tito lidé teď budou vědět, že tím, že se tam vydávají, páchají zločin, za něhož jim může hrozit mnohaleté vězení.

Na jaké překážky mohou úřady narazit?

Žádné vážné překážky by neměly být, protože se o tomto plánu diskutovalo a má širokou podporu v parlamentu.

V nynějších podmínkách, najde-li opoziční strana možnost využít tohoto plánu s cílem ublížit vládě, se o to určitě však pokusí.

Stačí technické prostředky ke sledování všech, kdo se vydávají do Sýrie a zůstávají tam?

Existuje dostatečné množství technických prostředků, aby bylo možné sledovat lidi na určitých trasách do Sýrie a do jiných míst, ale nebudou se k tomu používat pouze technické prostředky.

Pro monitorování potenciálních zločinců se bude také využívat mezinárodní spolupráce, rozvědka a mnohé jiné.

Zákon má úřadům umožnit soudní stíhání jednotlivých osob, dokonce když je málo důkazů činnosti podezřelé osoby v zahraničí. Co si o tom myslíte z hlediska právního?

Nejsem právník ani odborník pro právní otázky, jedno ale mohu říci určitě. Existuje dost organizací, které se specializují na svobodu názorů a které budou financovat protesty proti uplatnění tohoto zákona, když se jim taková příležitost naskytne. Takže bude tento zákon ověřen u soudu, a jestliže Evropský zákon o lidských právech stále ještě platí, očekávám, že bude protestován také v Evropě.

Javid hodlá předložit tento plán v průběhu svého vystoupení v Londýně, protože se uchází o funkci předsedy strany. Může tento pokus o zabránění hrozbě zahraničních bojovníků konzervativcům pomoci?

© AP Photo / AP Photo via militant website, File Brit identifikoval 13letého džihádistu jako svého syna

Nemyslím si, že toto prohlášení mělo ukázat sílu jedné strany, nebo představit pana Javida jako možného kandidáta na lídra Konzervativní strany.

To, co bylo uděláno, je zcela na místě; Javid je člověk, který to má udělat a udělá to hned po uplatnění nového protiteroristického zákonodárství.

Jaká může být reakce veřejnosti?

Myslím si, že veřejnost vcelku podporuje jakékoli akce zaměřené na zajištění naší bezpečnosti, a proto si nemyslím, že uvidíme značnou negativní reakci.

Má se za to, že asi 900 Britů se vydalo do Sýrie nebo Iráku. Jaké mohou být další akce úřadů vůči těmto lidem? Co už bylo uděláno?

Přibližně 900 lidí se vydalo do Iráku a Sýrie, z nichž se asi 425 nebo 450 jich vrátilo a několik set jich bylo zabito. Ti ostatní se kontrolují, kde je to jen možné, třeba v táborech, v nichž se nacházejí, anebo se pokládají za nezvěstné.

V současné době provádějí příslušníci MI5 a Protiteroristické policie 700 aktivních vyšetřování, přitom 3 000 lidí je sledováno a dalších 20 000 je v databázi teroristů. To je obrovský úkol.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku