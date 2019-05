Přestaňte flirtovat s Moskvou! Proč chce MZV USA investovat 25 milionů dolarů do řecké obrany

Mezi těmito zeměmi je také Řecko, které, jak bylo oznámeno, získá 25 milionů dolarů jako stimul pro nákup zbraní od USA a odměnu za odmítnutí ruských a čínských zbraní. Zdá se, že doba publikace, stejně jako její obsah, má ve světle „zvláštních“ vztahů USA s Tureckem zvláštní význam.

Jak je možné financovat vojenské potřeby země za pomoci programu v hodnotě pouhých 25 milionů dolarů? Jaké cíle sleduje ve skutečnosti vláda USA ohledně Řecka? A hlavně může být tato dohoda pro Atény výhodná? Sputnik posoudil tyto otázky s odborníky.

Profesor katedry mezinárodních vztahů na univerzitě Panteon Christodoulos Yiallourides podotýká, že 25 milionů je neseriózní částka a nestačí k uspokojování vojenských potřeb Řecka. Odborník nevylučuje, že konečným cílem Washingtonu je ve skutečnosti nikoli finanční podpora Atén, ale vyslání konkrétní zprávy konkrétnímu adresátovi.

„Řekl bych, že bychom tomu (možnosti získat 25 milionů dolarů) neměli přikládat zvláštní význam,“ říká Yiallourides.

Tajný smysl zprávy spočívá podle jeho názoru v tom, že Washington v současné době Atény podporuje. USA tedy chtějí ukázat, že americký vítr fouká silněji do plachet Atén než Istanbulu.

Kromě toho podle slov odborníka se objevila podobná zpráva na pozadí vyostření vztahů mezi USA a Tureckem nikoli náhodou, protože jde o strategické zájmy Washingtonu ve východním Středomoří. Jinými slovy je skutečným adresátem zprávy Turecko, které má rozpory s USA ohledně dodávek ruského systému S-400.

Zároveň Řecko dostává znamení, že Washington podporuje v současné době Atény, říká profesor. „Ve sporu s Ankarou používají USA Řecko jako nástroj nátlaku na Ankaru, aby turecký prezident Erdogan přestal flirtovat s Moskvou a zaujal postoj, který odpovídá cílům NATO ve východním Středomoří,“ říká profesor.

„Od dob 2. světové války jsou USA zemí, která využívá nebo vykořisťuje, v závislosti na tom, z jakého hlediska se na to podíváme, postavení a úlohu Řecka s cílem ukázat, že je loajálním spojencem a vykonavatelem směrnic z Washingtonu,“ řekl v závěru.

Pro Řecko to není výhodné

Stejný názor má také generálporučík Vojensko-leteckých sil Řecka ve výslužbě Pavlos Christou, který pokládá za nemyslitelný nákup amerických vojenských systémů kvůli zabránění dodávkám rovnocenných systémů z jiných zemí.