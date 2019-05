O tomto mainstream mlčí. Německo zasáhlo do vnitřní rakouské politiky! Co řekla Spencerová k videu se Strachem

Podotýká se, že analytička videozáznam viděla a jak se ukázalo, má k tomu co říct.

Na úvod rozhovoru v souvislosti s obsahem videa novinářka upozornila na to, že Strache hned odmítl několik korupčních schémat, která mu falešná Ruska navrhovala. Navíc rakouský politik opakovaně mluvil o tom, že všechno, co si případně dohodnou, musí být v souladu se zákonem.

Podle slov Spencerové Strache zmínil možnost velké finanční injekce, která by mohla jít prostřednictvím nadace a posléze by podpořila jeho stranu. To je ale, jak podotýká publicistka, v rakouském právu týkajícím se financování politických stran jakási černá zóna…

Dále Spencerová připomíná obecnou situaci, jak se mění chování člověka pod vlivem působení tvrdého alkoholu.

„A jak lahví vodky přibývá, začíná se Strache chvástat svými styky a možnostmi, i když tehdy nebyl ani ve vládě a nic ve skutečnosti zařídit nemohl. Obdobné situace, kdy si člověk chce připadat jako ‚král vesmíru‘, asi zná každý, kdo se někdy opil a chtěl si zvednout sebevědomí. A tak to pak běží dál a dál…, “ okomentovala obsah videa novinářka.

Poté analytička upozorňuje na okamžik objevu toho záznamu, tedy dobu, kdy se o něm dozvěděla široká veřejnost. V tom Spencerová spatřila i zásah sousedního s Rakouskem státu.

„To video kdosi schovával dva roky a vytáhl ho deset dní před volbami do Evropského parlamentu, přičemž ho nechal zveřejnit prostřednictvím dvou německých ‚sluníčkářských‘ novin, které nijak neskrývají své pevné transatlantické vazby. Na neoliberály, ne na Trumpa. Takže tu máme akci, která vyvrcholila fakticky německým vměšováním do rakouské vnitropolitické situace, a to vměšováním dost brutálním, Strache a další od Svobodných padli, teď je na mušce rovnou kancléř Kurz. Jinými slovy, jak vidno, když je třeba, vměšovat se umíme sami, i bez toho Putina… “ podotkla analytička.

Dříve média psala o tom, že německé deníky Der Spiegel a Sueddeutsche Zeitung zveřejnily záběry z videozáznamu, který dostaly k dispozici. Na videu je zachycen Strache během schůzky se ženou, kterou v novinách označili za neteř ruského oligarchy. Podle novin dotyční hovořili o tom, že jí politik pomůže s koupí novin Kronen Zeitung a uzavřením státních zakázek, zatímco jeho strana dostane výměnou finanční pomoc v parlamentních volbách.

V odehrané kauze Spencerová vidí i větší nebezpečí, které může mít vážné následky do budoucna. V tomto ohledu předem varuje, že osobně by Svobodnou stranu Rakouska, která je považována za populistické hnutí, nebo nějakou podobnou stranu tady v Česku nevolila, ale současně vcelku chápe, že existují lidé, kteří jí svůj hlas dávají.

Zde publicistka vyslovuje názor, že pokud si lidé zvyknou na likvidaci „nepohodlných“ politiků jen proto, že vznášejí nepříjemné otázky a nabízejí na ně svá – tedy nikoli „shora“ posvěcená – řešení, tak to není jen konec demokracie. Spencerová se obává, že evropskou společnost v dohledné době čeká konfrontace s mnohem radikalizovanějšími, naštvanějšími a poníženějšími lidmi, vlastními občany.

„Neoliberálové jako by si nějaký takový konflikt snad i přáli, protože nás k němu svou politikou spolehlivě vedou…“ dodala analytička.

Stejné nebylo její nadšení, když šlo o nadcházející evropské volby. Zde Spencerová uvedla, že ona osobně od nich moc neočekává. Publicistka nevylučuje zvětšení zastoupení euroskeptických stran, ale nebude jich dost na to, aby blokovali evropskou komisi.

„Takže čekám spíš jen razantní zvýšení procenta hádek, které promění Evropský parlament v ještě větší holubník, než byl doposud. I když, symbolický význam výsledku voleb – a ‚vzkaz‘, který z něj bude možné zformulovat – svou váhu jistě bude mít,“ popsala budoucí působení EK Spencerová.

Dále upozornila na průzkum veřejného mínění v evropských zemích, jehož výsledky ukázaly, že 57 procent Čechů si myslí, že Evropská unie tu v roce 2040 už nemusí být. Podobně nadpolovičně to dopadá ve Francii, Rumunsku, Itálii, Řecku a Polsku, v Maďarsku, Nizozemsku a Německu…

I v této otázce budoucnosti EU se Spencerová vrátí ke kauze s bývalým rakouským vicepremiérem.

„Každý další pokus hodit vinu za neúspěch projektu na Rusko nebo Ameriku nebo na Marťany, bude jen důkazem, že současné vládnoucí elity už jsou zcela mimo a bez jakéhokoli uchopitelného nápadu. Fígly typu videa se Strachem, o němž jsme se bavili, už elity jen dokazují svůj strach z budoucnosti,“ zdůraznila novinářka.

20. května v Rakousku v souvislosti se skandálem kolem vicekancléře a následném pádu vlády byly vyhlášeny předčasné volby, které se budou konat v září letošního roku.