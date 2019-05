Pravidelné spekulace? Britská média opět předpovídají rezignaci Mayové

V médiích se diskutuje o tom, že zítra 24. května premiérka Spojeného království Theresa Mayová pravděpodobně oznámí svou rezignaci. Takovou předpověď zveřejnil britský deník The Times ihned po rezignaci již 36. ministra ve vládě Mayové. Není to první taková prognóza, o které odborníci píšou.

S odkazem na zdroje ve vládě deník tvrdí, že Mayová oznámí své rozhodnutí po setkání s předsedou parlamentního Výboru 1922 Grahamem Bradym.

„Spoléhala na to, že bude muset udělat poslední krok, ale pokud je to nemožné, znamená to, že uhne z cesty,“ řekl jeden ze zdrojů deníku.

Složitý brexit

Rezignace je plánována na základě neshod v kabinetu ohledně brexitu.

Dne 21. května Mayová slíbila britskému parlamentu příležitost hlasovat o novém referendu o odchodu země z Evropské unie, pokud zákonodárci podpoří její nový návrh dohody s EU. Nový dokument obsahuje další záruky práv pracovníků, opatření na ochranu životního prostředí a další nuance v otázce Irska.

Příznivci premiérky ji však nepodpořili. Ve středu večer odstoupila Andrea Leadsomová, vůdkyně dolní sněmovny, a stala se 36. ministrem, který rezignoval z vlády Mayové.

„Vždy jsem věřila, že druhé referendum by mohlo vést k nebezpečným neshodám, nepodporuji vládu, která by dobrovolně udělala takový ústupek,“ uvedla Leadsomová v dopise premiérce.

Na pozadí dnešního tématu rezignace Mayové již ministr zahraničí Jeremy Hunt Reuters naznačil, že je nepravděpodobné, že premiérka opustí svůj post.

Hunt poznamenal, že Mayová bude během návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa zastávat funkci předsedy vlády. Do Velké Británie by americký prezident měl přiletět 3. června.

Všichni odcházejí - Theresa zůstává

© AFP 2019 / Oli Scarff Média se dozvěděla o demisi britského ministra obrany kvůli výroku o cukrovce Mayové

O rezignaci Theresy Mayové na pozadí obtížného odchodu Británie z EU se mluví již dávno.

25. března politický expert Tom Newton Dunn a reportér Aubrey Allegretti varovali před její možnou rezignací 27. března. Stalo se to poté, co byl brexit opakovaně odložen. Výhled se však nevyplnil.

Loni mnoho britských politiků vyzvalo předsedkyni vlády, aby odstoupila, a zároveň již rezignovalo několik ministrů, kteří nesdílí její názor. Theresa Mayová je však stále premiérkou Spojeného království.

V červnu 2016 se konalo referendum, během něhož větší část obyvatel království hlasovala pro odchod Spojeného království z EU. Dohoda brexit měla vstoupit v platnost 30. března 2019 po schválení britskými zákonodárci. Nicméně byl odchod odložen do 31. října.