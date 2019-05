Rusko v době hrozící krize amerického dolaru navyšuje rezervy zlata

Úloha dolaru jako rezervní měny bude podle Schiffa brzy zpochybněna.

„Myslím si, že Rusko, nebo jiné centrální banky, potřebují zvýšit své zlaté rezervy kvůli hrozící dolarové krizi. Od té doby, co USA odstoupily od zlatého standardu, byl svět ve standardu dolaru. To bylo v pořádku, když byl dolar podložen zlatem, ale nyní se dolar neopírá o nic…,“ řekl Schiff.

„Dosud to nebyl problém, protože lidé stále vnímají hodnotu dolaru, ale myslím si, že se to změní,“ dodal.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Zlatá past: Jak Rusko a Čína skoncují s hegemonií dolaru

Rusko samozřejmě chce nakupovat tolik zlata , kolik to jde, zatímco cena je stále relativně n nízká, dodal Schiff a dodal: „To jí umožňuje vybudovat velkou hromadu zlata, která by nahradila sníženou hodnotu, kterou má dolar jako rezervní měna.“

„Příští recese americké ekonomiky nastane, když se Federální rezervní systém (Fed) vrátí na nulu a spustíme QE4,” uvedl expert. „Úloha dolaru jako rezervní měny bude zpochybněna,“ řekl Schiff a poznamenal, že centrální banky budou potřebovat alternativu. „Jedinou životaschopnou alternativou podložení měn jsou skutečné peníze, které je zlato.“

Zatímco ostatní země směnují své měny za dolary, Spojené státy nemohou dělat totéž a problémem je, že „my [Spojené státy - Ed.] nemáme dost zlata ve srovnání se všemi měnami, které byly vytvořeny a budou se vytvářet“.

Schiff také předpokládá, že žádná země není spokojená s tím, že „USA používají dolar jako zbraň“. Takže aby se distancovali od dolaru, zvýší nyní své rezervy zlata, které je „stále levné, protože když dolar skutečně začne krachovat, cena zlata bude stoupat“.

Svým jednáním Washington tlačí země k tomu, aby hromadily zlato, vysvětlil Schiff a vysvětlil, že je to vlastně to, co USA „s Čínou dělají během obchodní války“.

© Fotolia / Ded Pixto Dedolarizace je v plném proudu. Rusko je světovým lídrem v nákupu zlata za rok 2019

Podle odhadů Světové zlaté rady (WGC) se objem tohoto drahého kovu v bilanci centrálních bank v minulém roce zvýšil o 651 tun, což je největší ukazatel od roku 1971, kdy se USA vzdaly zlatého standardu. Téměř polovinu tohoto zlata si koupila Ruská banka.

Nyní má Centrální banka Ruska 2112 tun zlata o hodnotě kolem 87 miliard USD, což je rekordní objem za celé dějiny moderního Ruska. Za posledních deset let se podíl zlata na rezervách země zvýšil ze 3,5 na 18,6 procenta a investice do amerických obligací a amerického dolaru se snížily na minimum. V důsledku toho se Rusko posunulo na páté místo ve světě mezi držiteli zlatých rezerv.