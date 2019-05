Bulharský ekonom: EU využila Bulharsko a další země. Naše země je „kaše a močál“

Kandidát na poslance Evropského parlamentu z Koalice pro Bulharsko, profesor ekonomie Bojan Durankev prohlásil, že Bulharsko nedosáhlo za dvanáct let členství v Evropské unii toho, čeho dosáhly ostatní země. Tento názor vyjádřil v rozhovoru pro Fakti.bg.

Podle Durankeva se očekávalo, že po vstupu Bulharska a dalších východoevropských zemí do EU budou mít země vyšší příjmy a vyšší životní úroveň.

„Ale Evropská unie v tomto případě využila Bulharsko a další země jako odbytiště surovin a navíc jako zdroj bezplatné pracovní síly,“ řekl Durankev.

Ekonom také poznamenal, že kdyby mladí lidé, kteří odjeli z Bulharska , pracovali ve své zemi, mohli by do státní pokladny přinést zhruba 300 miliard eur.

Velká chyba bulharské vlády podle poslance spočívá v tom, že Bulharsko nedokázalo dosáhnout úrovně sociálně-ekonomického rozvoje ostatních zemí EU, ale zároveň je za to zodpovědná Evropská unie, protože nepředstavila jasný program rozvoje.

„Země se s tím musely vypořádat tak, jak chtěly. Bulharsko zvlášť, Rumunsko zvlášť,“ uvedl ekonom.

Vyjádřil také politování nad tím, že bulharští europoslanci za všechny roky členství nezačali hájit zájmy země.

Poslanec se také vyjádřil k otázce vyplácení finančních prostředků z Evropské unie . Okomentoval prohlášení moderátora, že „bez ohledu na to, kolik peněz dávají Bulharsku, stejně je ukradnou“. Durankev poznamenal, že 300-400 firem se zabývá distribucí 80 % těchto peněz, pak je využívají politici, kteří jsou s těmito podniky propojení.

„Bulharsko je doopravdy kaše a močál, kde z evropských fondů neohraničeně kradou. Prostředky jsou využité, politici jsou šťastní. [...] Neustále stříháme stuhy, ale pro obyčejné Bulhary se situace nemění,“ řekl ekonom.

Ke vstupu Bulharska do Evropské unie došlo 1. ledna 2007. V rámci tohoto rozšíření vstoupilo do EU také Rumunsko. Stalo se to bez referenda, na základě hlasování parlamentu.

Vstupem Bulharska do Evropské unie se stala cyrilice třetím evropským oficiálním písmem, po latince a řeckém písmu.