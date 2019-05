Fox News: Tím, že USA vpadly do Iráku, nepřinesly demokracii, ale genocidu křesťanů

Americký televizní kanál se věnuje následkům americko-iráckému konfliktu a v této souvislosti udělal rozhovor s předsedkyní Rady pomoci iráckým křesťanům Julianou Teimuraziovou, která připomněla, že v době invaze USA do blízkovýchodního státu tam pobývalo 1,5 milionu křesťanů, o 16 let později jich zbylo pouze 200 tisíc.

Na úvod rozhovoru poznamenává se, že miliony křesťanů po celém světě žijí ve strachu z genocidy. Mnoho z nich bylo zabito vládami, které mají spojenecké vztahy se Spojenými státy.

Uvádí se, že Američanům podávali invazi USA do Iráku jako šanci přinést na Blízký východ demokracii, svobodu a pluralitu. Ale starověké komunitě iráckých křesťanů, v té chvíli velké a prosperující, to přineslo smrt a pronásledování. Dnes z irácké křesťanské komunity zůstala jen malá část toho, čím byla v roce 2003.

Juliana Teimuraziová potvrdila, že dnes v Iráku žije pouze 200 tisíc křesťanů z asyrské, chaldejské a syrské církve místo původního milionu a půl v roce 2003.

„Mnozí z nich jsou traumatizováni tím, co prožili, mnozí ztratili všechno - myslím příjmy, domy… Jejich kostely jsou zničeny. A mnozí z nich ztrácejí naději, protože jejich komunity se nedokáží chránit. Jsou zcela závislí na vůli regionální vlády Kurdistánu nebo irácké vlády. A my víme <…>, že teď vliv Íránu rychle roste po celé Ninevské pláni,“ okomentovala situaci aktivistka.

Když se jednalo o problému promlčení vymírání křesťanského společenství v Iráku, Teimuraziová uznala, že se také snaží být politicky korektními, neprojevují odvahu tváří v tvář tomuto problému. Podotkla, že to, co se od roku 2003 a 2004 děje není samo o sobě nové a že křesťanská komunita na Blízkém východě to zažívá už 14 nebo 15 století. A teď to zašlo ještě dále kvůli tomu, že krutosti IS* jsou viditelné pro všechny na sociálních sítích. Dodala, že sociální sítě se tak staly skutečně nebezpečným nástrojem pro radikály, kteří je chtějí používat.

Aktivistka také poznamenala, že ve skutečnosti genocida není jen prolití krve, ale je to zničení irácké komunity a historie, která začala dokonce tisíce let před křesťanstvím. Uvedla, že dnes se můžou spoléhat jen na sebe a velmi malá pomoc pochází z USA. Navíc svět zavře oči před tím, co se děje, stejně jako církev a další vlády.

Pak přišla řada na projednání situace v Sýrii, kde Teimuraziová upozornila, že během pouhých několika let zbývá jen 450 tisíc ze 1,7 milionu syrských křesťanů. Syrská komunita je rozdělena. Někteří jsou pro Asada, někteří jsou proti.

Podle Teimuraziová ve skutečnosti křesťané na Blízkém východě hledají způsob, jak obnovit svůj život a žít v míru, protože v různých částech světa pronásledování vypadá různě. Někde s pomocí sociálních sítí provokují radikální islamisty, někde země exportuje terorismus, například Írán.

Na závěr aktivistka uvedla, že Spojené státy americké by měly myslet na osud blízkovýchodních křesťanů a starat se o ně, poněvadž jsou spojenci USA.

Spojené státy a jejich spojenci podnikli invazi do Iráku v roce 2003, aby svrhly diktaturu Saddáma Husajna. Vojenské operace proti irácké armádě začaly 20. března a skončily 9. dubna, kdy americká vojska obsadila hlavní město Iráku, Bagdád. 1. května americký prezident George W. Bush oznámil konec aktivních nepřátelských akcí. Operace proběhla na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 687 a č. 1441 [11] bez dodatečného povolení OSN.

*IS je teroristická organizace zakázaná v Rusku