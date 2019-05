Juncker pochválil Merkelovou za její migrační politiku

V rozhovoru pro časopis Bild řekl, že rozhodnutí Merkelové během krize neuzavřít hranici bylo správné.

„Zachovala se správně, historie ukáže, že měla pravdu,“ řekl politik.

Podle něj, kdyby německá kancléřka tehdy uzavřela hranice, pak by „Rakousko a Maďarsko praskly pod břemenem uprchlíků“.

© Sputnik / Irina Kalashnikova Nepodařilo se to utajit? Zpráva o migrantech vedla k demisi náměstka ministra v Nizozemsku

Na otázku, zda Merkelová sjednotila EU nebo naopak, Juncker řekl, že jedna osoba nemůže sjednotit Evropskou unii ani ji rozdělit. Evropa, jak poznamenal, „potřebuje spolehlivé spojence a přátele, pokud chce něčeho dosáhnout“.

„Měnová unie musí být spolehlivější než manželství, jinak v ni nikdo nebude věřit. Proto před přijetím země do eurozóny je nutné vše pečlivě zkontrolovat, než k tomu dojde. Pravdou je, že Řecko se v roce 2001 stalo členem eurozóny po padělání statistických materiálů,“ řekl.

„Stále si vyčítám: když jsem byl ministrem financí (v Lucemburku v letech 1989 - 2009), byl jsem proti nezávislým evropským statistickým úřadům, které hodnotily údaje poskytnuté státy, a nyní jsme to změnili, nyní může Eurostat kontrolovat každou zemi EU a Evropa se tak může poučit ze svých chyb,“ dodal Juncker.

Pozice Angely Merkelové

Německá kancléřka Angela Merkelová dříve prohlásila, že i nadále pokládá opatření učiněná v zájmu překonání migrační krize za správná. Když se Merkelové zeptali, jestli by se neměl současný kurz změnit, odpověděla: „Ne. Jsem totiž hluboce přesvědčena o tom, že cesta, po které jsme se vydali, je správná".

© Sputnik / Sergey Guneev Maďarský premiér: Migrační krize se může zopakovat s novou sílou

Když se německá kancléřka zmínila o situaci s migranty , zdůraznila rovněž, že „situace je mnohem lepší, než si mnozí myslí". Kancléřka kritizovala útoky na azylová centra a vystupování proti migrantům v Sasku, podobné incidenty označila za „odporné a hrozné".

Migrační krize v EU

Evropská migrační krize dosáhla svého vrcholu v roce 2015 kvůli obrovskému přívalu migrantů a uprchlíků do zemí převážně západní Evropy. Migranti proudili do Evropy hlavně po dvou trasách - přes Středozemní moře a po tzv. Balkánské trase vedoucí přes Balkán a Egejské moře. V roce 2015 požádalo o azyl ve státech EU 1 255 640 lidí. Od té doby počet migrantů přicházejících do Evropy klesá. Příchod velkého počtu migrantů vyvolal demonstrace v členských zemích EU a vedl k růstu protimigrantských politických stran. Příčinou velké migrace do EU je nestabilita a války na Blízkém východě a v severní Africe.