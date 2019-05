Hvězda Hry o trůny uvedla, že během přípravy na roli se inspirovala Hitlerem

Deník vydal rozhovor Clarkové, ve kterém Emilia promluvila o finále série a zvláště o nejpozoruhodnější scéně - když Daenerys, po dobytí Královského přístavu, se obrátila k její armádě stojící na schodech zničeného Červeného hradu.

Daenerys se v této scéně objevila v podobě tyrana, který se chtěl podmanit nejen Westeros, ale i zbytek státu. A ačkoli mnoho fanoušků nebylo spokojeno s vývojem postavy matky draků a způsobem, jakým se nečekaně změnila na darebáka, Clarková zřejmě pokorně přijala takové příběhové rozhodnutí a snažila se o roli diktátora.

V rozhovoru potvrdila, že při přípravě na natáčení závěrečné série byla inspirována také projevy Adolfa Hitlera.

„Sledovala jsem spoustu videí - nyní to vypadá směšně - s diktátory a vůdci, kteří mluvili cizím jazykem. Chtěla jsem zjistit, jestli rozumím tomu, o čem mluví, aniž bych znala jazyk. A zvládla jsem to! Můžete snadno odhadnout, co Hitler říká," cituje herečku deník.

Clarková dodala, že se připravovala na scénu ve svém hotelovém pokoji v Belfastu. „Trénovala jsem před oknem a apelovala na kolemjdoucí. Okno bylo samozřejmě zavřené. Nechtěla jsem se, aby mě považovali za blázna,“ řekla Emilia.

Navzdory tomu, že finále Hry o trůny je za námi a HBO již plánuje, které seriály mu budou schopny poskytnout stejná hodnocení, herci a herečky, kteří hráli hlavní role, se nemohou tak rychle rozloučit se svými postavami.

V den odvysílání poslední epizody zveřejnila Emilia Clarková příspěvek na sociálních sítích, ve kterém se loučí s Daenerys.