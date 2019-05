Mezinárodní soud pro námořní právo požaduje po Rusku, aby propustilo ukrajinské námořníky

V daném rozhodnutí se zároveň uvádí, že Mezinárodní soud pro námořní právo (ITLOS) nepovažuje za nutné, aby Rusko zastavilo trestní stíhání námořníků a upustilo od zahájení nových procesů.

Uvádí se také, že rozhodnutí soudu v Hamburku je konečné a závazné pro všechny zúčastněné strany.

Kyjev rozhodnutí ITLOSu označil za „skutečné vítězství“ a uvedl, že očekává, že jej Moskva plně a rychle zrealizuje.

Rusko se těchto slyšení nezúčastnilo. Dříve totiž uvedlo, že soud ITLOS nemá pravomoc posuzovat tento případ.

Reakce Moskvy

K rozhodnutí ITLOSu se vyjádřilo i ruské ministerstvo zahraničí. Resort uvedl, že při řešení incidentu v Kerčském průlivu byla vyloučena možnost použití Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982.

Diplomaté rovněž zdůraznili, že Rusko bude důsledně hájit svou pozici, a to i v případě nedostatečných pravomocí soudu posoudit tuto spornou situaci.

„(Konfliktu, pozn. red.) bylo možné se vyhnout, a to za předpokladu, že by byly dodrženy požadavky ruské legislativy týkající se plavby v této oblasti. Tímto vyzýváme ukrajinskou stranu, aby tak od teď jednala,“ uvádí se v komentáři.

Názor odborníka

Rozhodnutí Mezinárodního soudu pro námořní právo nemá pro Rusko žádnou právní platnost. Uvedla to kandidátka právních a politologických věd, docentka Národní hospodářské akademie při Úřadu RF Kira Sazonová.

Sazonová vysvětlila, že když Rusko podepsalo dokument o zřízení tohoto soudu a Úmluvy OSN o mořském právu, učinilo důležitou výhradu. Pravomoc Hamburského soudu pro něj totiž nebude závazná, pokud se případ bude přímo týkat národní suverenity a bezpečnosti.

„Znamená to tedy, že nemůžeme dovolit soudu, který je spíše utilitárním orgánem a zabývá se otázkami lodní dopravy, rybolovu a tak dále, aby řešil otázky spojené se suverenitou a národní bezpečností,“ dodala k věci Sazonová.