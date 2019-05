Ve francouzském Toulouse zbil policista korespondenta televizní stanice RT France (VIDEO)

„Policista v Toulouse zaútočil na korespondenta RT France Fredericka Eguyho během demonstrace žlutých vest,“ zaznělo ve vysílání RT.

Uvádí se, že se daný korespondent snažil zakřičet, že patří k médiím, ale i tak si od policisty vysloužil několik ran obuškem.

Interpellation musclée. Les forces de l'ordre me donnent des coups de matraque alors que je suis identifié presse. #GiletsJaunes #Toulouse #Acte28 pic.twitter.com/CdFErafXGu — Frédéric RT France (@frederic_RTfr) 25 мая 2019 г.

Již dříve se podobný případ odehrál v Paříži, kdy se obětí takového útoku ze strany policisty stala korespondentka agentury RIA Novosti Victoria Ivanová. Celý incident se tehdy odehrál během nepokojů na prvomájových protestech v Paříži. Novinářka Victoria Ivanová se tehdy nacházela v centru nepokojů, když natáčela probíhající akce na fotoaparát mobilního telefonu. Policisté, kteří se snažili demonstranty rozehnat, začali všechny okolo bít obuškem.

Nehledě na to, že korespondentka RIA Novosti měla na ruce pásku s nápisem Tisk, stejně jako měla nálepku s podobným textem i na helmě, začala ji policie bít. Ženu policisté zasáhli do hlavy a na ruku. Poté byla ošetřena a odvezena do nemocnice. Uvádí se, že utrpěla otřes mozku a četné pohmožděniny. Ivanová v dané věci podala žalobu na Generální inspektorát Francouzské národní policie.

Ruské ministerstvo zahraničí už dříve označilo použití násilí proti novinářům při výkonu jejich profesních povinností za nepřijatelné. Zároveň resort vyzval francouzské orgány k tomu, aby důkladně daný incident prošetřily.