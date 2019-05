Pět důvodů, proč mají ženy problém s dosažením orgasmu. Tohle jste nečekali!

Ženský orgasmus. Téma, které je pro mnoho žen tabu, jelikož se o něm bojí mluvit. Důvodem je to, že je dosažení tohoto potěšení často komplikováno různými nesnázemi. A my víme, co za tím vším stojí!

Ne každá žena je schopna dosáhnout při sexu orgasmu. Existují dokonce ženy, které nedokáží orgasmu dosáhnout nikdy, píše portál. Proč? Někdy jsou za tímto problémem skryty menší obtíže, jindy jde o závažné důvody, které by měl řešit odborník.

Obecně však ženy velmi často nedokáží dosáhnout vyvrcholení proto, že je zkrátka něco špatně. A důvodů, co dělají chybně, je opravdu mnoho. Na dosažení potěšení má vliv velké množství aspektů. My si v daném článku představíme pět důvodů, které ženy od orgasmu vzdalují. Je tedy dobré se jim vyvarovat.

1. Příliš často a dlouho sedíte

Sezení. Častý ale vcelku podceňovaný jev, který také může stát za neschopností dosáhnout vyvrcholení. Pokud celý den sedíte u počítače, má to určité nevýhody. Týká se to především pánevního dna, jelikož při dlouhodobém a častém sezení se zkracují svaly v této oblasti. Takový jev může být někdy až bolestivý. A není se tedy čemu divit, že to na sexuální život žen rozhodně nemá dobrý vliv.

Aby se ženy takovým problémům vyhnuly, doporučuje se, že by se každých 30 minut (nebo alespoň jednou za hodinu) měly zvednout a trochu si zacvičit. Mnohdy jako prevence tohoto nepříjemného problémů bohatě postačí několik dřepů nebo předklonů.

2. Zase ty podpatky!

K ženám samozřejmě podpatky patří. Jejich nošení je nejen elegantní, ale i sexy. Pokud se v nich dotyčná umí pohybovat. Podpatky sice ženy udělají opticky vyšší a dokáží jim prodloužit nohy, ale právě nohy jejich nošením trpí. Bylo totiž zjištěno, že dlouhodobé nošení podpatků má vliv na bederní svaly a nervy , které se napojují na svaly pánevního dna. Právě to může mít za důsledek vysílání špatných signálů a poté i blokování vyvrcholení.

3. Málo pijete aneb Hydratujte!

Není žádným tajemstvím, že „voda je život“. A i naše tělo potřebuje dostatek hydratace. Když budete totiž dodržovat pitný režim, můžete se vyhnout spoustě nepříjemných zdravotních problémů. Pokud budete svému tělu poskytovat dostatečné množství vody, pak předejdete únavě či třeba zácpě. A únava je zaručeným zabijákem chuti na sex. Vodu však naše tělo při sexuálních hrátkách potřebuje ještě z jednohu důvodu – pro dostatečné vzrušení a hladký průběh milostných chvilek je nutné, aby naše tkáň nebyla vysušená, ale aby naopak dostatečně klouzala.

4. Strach ze ztráty sebekontroly

Když je žena zvyklá na to, že musí mít ve svém životě vše nalinkované a pod kontrolou, pak se jí tohoto „zlozvyku“ v posteli jen těžce zbavuje. Pokud se totiž bude při intimních chvilkách bránit tomu, aby nad svým tělem na chvíli ztratila kontrolu , orgasmu dosáhne jen stěží. Při vyvrcholení je totiž velmi důležité, aby žena nechala svým tělem vše proudit volně a spontánně. Při tomto aktu by si tak měla spíše vyčistit hlavu, a ne se stresovat. Jedině tak totiž dokáže podlehnout tomuto slastnému pocitu a pořádně si jej vychutnat.

5. Chybí vám hormon štěstí!

I hormony jsou v této oblasti dosti důležité. Zvláštní pozornost je přitom zapotřebí věnovat tzv. oxytocinu, který je lidově nazýván hormonem štěstí. Právě on totiž hraje velkou roli při sexuálních hrátkách, jelikož se vyplavuje dotyčným do těla. V případě, že je v organismu nízká hladina oxytocinu nebo tělo není schopné jej produkovat, může být dosažení orgasmu mnohem těžší. I zde platí, že nejčastějším zabijákem oxytocinu je stres. Když je žena ve stresu, měla by nějaký čas věnovat i mazlení, objímání a dotekům. Všechny tyto příjemné činnosti totiž podporují vylučování hormonu štěstí.

Zajímavé je, že kromě blízkosti milovaného člověka dokáže hormon štěstí nastartovat i oblíbený domácí mazlíček.