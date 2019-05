Kurz a Orbán slaví vítězství. Evropský parlament zveřejnil první výsledky voleb

Uvádí se, že podle prvních výsledků ve volbách do Evropského parlamentu získala najevíc křesel (173) Evropská lidová strana. Ta sdružuje středopravicové strany a je nyní tím nejsilnějším uskupením, a to nehledě na to, že v jejím případě došlo k jistému úbytku křesel.

© REUTERS / Radovan Stoklasa/Files Kotlebovci ovládli volby do europarlamentu, alespoň dle preferencí studentů

Na druhém místě se dle údajů umístili socialisté se 147 poslanci a třetím příčka patří liberálům, kteří obsadí celkem 102 křesel. Zároveň se očekává i nárůst křesel pro pravicové populisty.

Prozatímní výsledky povolebních průzkumů by se tedy daly shrnout následovně - ubytek hlasů pro německou kancléřku Angelu Merkelovou a CDU, vítězství maďarské strany Fidesz premiéra Viktora Orbána a úspěch lidovců Sebastiana Kurze, který je kancléřem v Rakousku.

Uvádí se také, že letos byla volební účast ve většině zemí vyšší, než tomu bylo před pěti lety. Předběžné propočty hovoří o tom, že celoevropská volební účast by měla dosahovat úrovně okolo 50 %. A to je za posledních 20 let nejvíce.

Volby a Německo

Politici ze strany CDU (Křesťanskodemokratická unie) neskrývají, že svůj výsledek 28 % vnímají jako hořké vítězství. Triumfovali však Zelení, jelikož panika kolem klimatické změny jim zaručila výsledek přes 20 procent. Propadli se ale sociální demokraté, a to na úroveň 16 %. Naopak jistý nárůst zaznamenala protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD).

Volby a Maďarsko

© AP Photo / Samo Kubani „Velmi vzdálené každodennímu životu lidí.“ Slovensko má nejmenší zájem o volby do Evropského parlamentu v EU

Velmi dobře si vedla maďarská strana Fidesz, v jejímž čele stojí Viktor Orbán. Ta měla podle průzkumu získat až 56 % hlasů. Na dalších dvou místech se pak umístily dvě socialisticky orientované strany s jedenácti a deseti procenty hlasy. Dále pak nacionalistický Jobik získá údajně 9 % a Liberální strana celkem 5,5 %.

Volby a Rakousko

Průzkum pro stanice ORF, APA a ATV tvrdí, že v Rakousku ve volbách vyhráli lidovci kancléře Sebastiana Kurze s 34,5 %. Jen o příčku pod nimi jsou sociální demokraté s 23,5 procenty. Třetí místo si vybojovala Svobodná strana Rakouska, kterou nedávno poznamenal skandál bývalého předsedy Stracheho. I přesto však dokázala získat až 17,5 % hlasů. Uvádí se, že Zelení mají asi 13,5 % hlasů a strana NEOS si měla vysloužit osm procent.

Volby a Česko

Průzkumy v České republice zatím naznačují, že ve volbách zvítězí strana českého premiéra Andreje Babiše, ANO, a to s výsledkem 21 %. Na druhém místě se podle odhadů mají umístit Piráti s 15,3 %, za nimi má následovat ODS (12,3 %), dále pak SPD Tomia Okamury (11,1 %), TOP/STAN (10,4 %), KSČM (6,9%) a KDU-ČSL (6,2 %). Daný průzkum zveřejnil server Politico.

K předběžným výsledkům se vyjádřil i europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, který přehled sdílel na Twitteru.

Volby a Slovensko

© AFP 2019 / Vladimir Simicek Slovenský prezident Andrej Kiska se vyjádřil k eurovolbám: „Mrzí mě jen potvrzení nárůstu síly extremistů.“

Už i Slováci znají předběžné výsledky. Podle všeho u našich sousedů vyhrála neparlamentní proevropská koalice „Progresivní Slovensko/Spolu“. Předstihla tak vládní Směr-SD Roberta Fica. Na třetím místě se tentokrát usadila krajně pravicová strana Mariana Kotleby - Lidová strana Naše Slovensko.

​

AKTUALIZUJEME