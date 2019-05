Francouzská historička vysvětlila, proč Evropa zavrhuje Rusko

Francouzská historička Hélène Carrère d’Encausse v rozhovoru pro časopis Le Point vysvětlila, proč Evropa zavrhuje Rusko. V interview připomněla, že Rusko dvakrát usilovalo o integraci do evropské civilizace.

Poprvé se to podařilo Petru Velikému. Avšak podruhé po rozpadu SSSR bylo toto úsilí marné nehledě na snahu Michaila Gorbačova, Borise Jelcina a Vladimira Putina.

GLOBSEC varuje před Ruskem a dezinformacemi. Šimkovičová ale ukázala, co je skutečnou hrozbou pro EU

Podle názoru vědkyně souvisí tyto nezdary se strachem, opovržením a neprozíravostí Evropy. V EU chápali, že období adaptace bude pro Rusko komplikované. Evropské státy se bály eventuálních obtíží, proto se rozhodly, že zůstanou pod ochranou amerického štítu.

Carrère d’Encausse poznamenala, že v Evropě tradičně považují Rusko za autoritářskou „zemi mužiků“. Když se však podíváme do hloubky dějin, uvidíme, že v této zemi vládly ženy a že Petr I. vykázal upřímnou snahu o evropské hodnoty.

Podle jejího názoru se všichni v Evropském parlamentu v letech 1994-1999 chovali vůči Rusku s respektem, nikdo neměl mánii stále poučovat Rusy v oblasti lidských práv.

„Všechno se zdálo možné, nebylo nepřátelského ovzduší anebo strach,“ řekla.

Historička má za to, že i dnes může existovat různé vnímání Ruska, na tom bude záviset budoucnost dvoustranných vztahů.

„Rusko je pro Evropu most, nebo bariéra. A je-li to bariéra, je to nebezpečné,“ řekla Carrère d’Encausse.