10+ rad profesionálního fotografa, které vám pomohou dobře vypadat na fotografiích

Jak skrýt nedostatky postavy

Držte záda rovně a narovnejte ramena.

Maximáně prohněte záda, aby postava byla elegantní.

Když se fotografujete z boku, netiskněte ruce k tělu – i když je předloktí tenké, stejně bude vypadat jako splácnuté.

Dejte si pozor na chodidla - protáhněte špičku.

Tělo musí směřovat směrem od kamery, ruce nesmí být přitisknuté, aby byl vidět pas.

Aby nohy vypadaly delší, vytočte je trochu stranou.

Life hacking pro plážové focení: nejlepší jsou jednodílné plavky a budete vypadat ještě lépe, když spodní okraj plavek vytáhnete trochu nahoru.

Pózování pro portrétní fotografování

Uvolněte obličej, můžete trochu přimhouřit oči, ale nepřežeňte to, jinak budete „spát“ na všech záběrech.

Nedělejte ústy „pju“, na fotce to nevypadá dobře. Hodí se to na selfi, když vidíte a kontrolujete svůj obličej.

Můžete dýchat ústy a trochu je pootevřít, ale pouze trochu!

Když máte ruce v záběru, uvolněte zápěstí a neotáčejte zadní stranou na kameru.

Nesklánějte nízko hlavu, aby se neobjevila druhá brada.

Nejdůležitější je dobrá nálada! V takovém případě pro vás nebude pózování těžké.

Kam dát ruce

Snažte se otočit zápěstí bokem ke kameře, ale nenapínejte je přitom.

Při pózování může být jedna ruka v pase a druhá dolů, před nohou.

Můžete zkřížit ruce pod hrudníkem.

Pamatujte si však, že obě zápěstí musí být vidět a musí směřovat bokem ke kameře.

Neschovávejte jednu ruku v podpaží.

Vypadá dobře, když do kapes zasunete pouze palce.

Krásně umístěné ruce u obličeje jsou základem krásného a neobvyklého portrétu.

Co dělat s nohama

Postavte se na špičky. Nohy budou nejen delší, ale i krásnější.

Neotáčejte kolena směrem ke kameře, abyste nepřidali nohám 2-3 kg navíc

Snažte se měnit pozici při fotografování, nezapomeňte se hýbat, abyste získali co nejvíce úspěšných záběrů.

Dávejte pozor na chodidla. Prsty neohýbejte příliš dolů ani nahoru. Ať je ohyb nohy rovný nebo podle střevíčku. Někdy je na snímku všechno ideální, modelka i nohu správně postavila, i chodidlo, ale palec trčí nahoru a to tak, že k sobě připoutává pozornost. Takové foto můžete vyhodit.

Life hacking pro selfi

Když se nedaří udělat foto en face, je nejlepší otočit hlavu přibližně 30° od fotoaparátu. Obličej tak vypadá užší.

Nevystrkujte a nezvedejte vysoko bradu, protože to nevypadá hezky a ještě i nozdry budou směřovat přímo do kamery.

Sklánět hlavu příliš dolů se také nevyplácí. Vyhněte se objevení se druhé a někdy i třetí brady.

Nenapínejte krk.

Pracujte rameny, ale nezvedejte je příliš vysoko. Pohyby musí být plynulé, přirozené.

A nezapomeňte se hýbat! Hledejte nejlepší úhly pohledu.