Sexuoložka odhalila, jaké množství sexu dokáže zaručit štěstí ve vztahu. Máté své tipy?

Udržet si spokojený a harmonický vztah není v dnešní hektické době jednoduché. Tlak je kladen především na ženy, které musí stíhat několik věcí najednou, včetně vaření a starostí o domácnost a rodinu. Zanedbávat by však neměly ani svého partnera. A my víme, jak na to!

Jak udržet ve vztahu vášeň a co dělat, aby láska dvou lidí kvůli dnešnímu hektickému životu netrpěla? Seznam několika důležitých návyků byl zveřejněn na českém portálu pro ženy.

K danému tématu se vyjádřila britská sexpertka Tracey Cox, která tvrdí, že milování jednou až maximálně dvakrát týdně většinou dokáže zaručit spokojenost ve vztahu . Pokud však partneři vyžadují více sexuálních hrátek a mají prostor pro častější fyzickou aktivitu, měli by si o tom otevřeně promluvit.

Společné soužití párů navíc často sklouzává k tomu, že si dotyční místo večerního dovádění popřejí spíše jen dobrou noc. Myslí si to sexuální terapeutka a psycholožka Janet Brito z americké Havaje. Ta na svém blogu píše, že velké množství dnešních párů nemá často sex proto, že jsou až příliš unavení.

„Nemusíte se kvůli tomu cítit nějak provinile, se svými klienty přesně tohle řeším dnes a denně. Vždy radím zachovat chladnou hlavu,“ radí odbornice a dodává, že lidem mohou v tomhle směru hodně pomoci návyky, které dokáží obnovit sex i vztah.

A co by teda partneři měli dělat, aby se jim to podařilo?

1. Občas zpomalte, je to třeba!

Jak již bylo řečeno, dnešní doba je uspěchaná a hektická, proto by měl každý z nás občas umět zpomalit. V této souvislosti tak lze hovořit o jakémsi aktu zpomalení.

„Každý z páru by měl začít hlavně sám u sebe, ale ve dvou, aspoň na dálku, se to lépe táhne. Dohodněte se s partnerem, že se každý den, například o polední pauze, zhluboka nadechnete a uvědomíte si současný okamžik. No vážně. Stačí se seznámit s výsledky průzkumu doktorky Lori Brotto z kanadské Univerzity Britské Kolumbie. Tyhle osobní chvilky zbavují napětí a destruktivních vzorů, obnovují ztracené potěšení a touhu po spontaneitě,“ myslí si Janet Brito.

Lidé by se tak měli zaměřit na dýchání – nádech a výdech, a to třikrát během dne (v 9, 14 a 19 hodin). I taková maličkost má totiž vliv na sexuální život.

„I když se vám to jeví jako hloupost, má akt zpomalení vliv na dění v ložnici. Důležité je svůj dech nesoudit, jen si ho všímat. Tím, jak ho registrujete, začnete zvyšovat vědomí svého těla i mysli a žijete přítomností, což je pro sex a vztah nesmírně důležité,“ dodala odbornice.

2. Dejte průchod pocitům a emocím

© Fotolia / Nd3000 Šťastné páry prozradily, v čem spočívá tajemství dlouhodobého vztahu

Jako další návyk, který dokáže utužit partnerský vztah je to, když si člověk každý den vyhradí nějaký čas na krátkou analýzu svých pocitů a emocí

„Je vám smutno? Jste šťastní? Je vaše tělo napjaté, nebo uvolněné? Prodýchejte se a vše špatné ze sebe odplavte ven. Kupříkladu si představte, že smutek nakládáte na loď, a tu pak posíláte na moře,“ píše se na portálu.

Člověk by si tak měl jakýmsi způsobem vizualizovat úlevu a pak se opět pustit do práce. I domů k partnerovi se mu pak bude vracet o něco snáze. Dále by měl být dotyčný více otevře partnerově či partnerčině náklonnosti i návrhům. A to kdykoli!

Výzkumnice z americké Indianské univerzity Debby Herbenick, totiž tvrdí, že ranní sex podporuje tvorbu hormonu štěstí (tzv. oxytocin), který mezi partnery upevňuje pouto a pocit lásky. A nejlepší na tom je, že tento stav vydrží po celý den!

3. Buďte sami sebou a neklaďte na sebe takové nároky

© Fotolia / Nd3000 Vědci zjistili nečekané výhody ranního sexu

Další radou je to, aby na sebe lidé nekladli takové, často až přehnané, nároky

„Myslíte, že byste měli být hubenější, mladší či atraktivnější? Pak si asi moc nevěříte. Pravidelně si opakujte, že jste dokonalí takoví, jací jste,“ tvrdí sexuální terapeutka.

Zároveň doporučuje, že pokud o sobě dotyční pochybují, měli by si napsat na papír, co je trápí. Tento papír by pak měli následně spálit nebo hodit do vody, a to klidně i několikrát. Člověk by dle ní neměl řešit takové věci, ale měl by se naopak cítít skvěle. Sebevědomí totiž sluší každému a pomáhá i při obnovování lásky.

4. Pět smyslů v hlavní roli!

Ne nadarmo příroda každého z nás vybavila pěti smysly, a tak bychom je měli i používat. A platí to i v posteli! Chuť, čich, sluch, hmat a zrak – všechny tyto smysly by měli lidé v ložnici vnímat a co víc, měli by se jimi nechat pohltit.

A jak na to? Někdy stačí, když se nadechnete partnerovy či partnerčiny vůně nebo se zaposloucháte do srdečního tepu. Hmat můžete potěšit tak, že mu či jí zajedete rukou do vlasů, a chuť zase tím, že ochutnáte nastavené rty. Díky tomu by tak vaše sexualita měla zase získat na obrátkách.

Nutno zmínit i to, že mužské tělo je na bocích velmi citlivé. Rada pro ženy tedy zní – laskejte ho a nebojte se použít i erotické pomůcky!

5. Nebojte se být zvědaví

Přílišná zvědavost je sice někdy spíše na škodu, ale to rozhodně neplatí při sexu. Partneři by se totiž měli zajímat o to, co toho druhé vzrušuje, jaké doteky se mu líbí a co by si přál. Stejně tak by dotyčný měl své drahé polovičce sdělit, jaké má představy a touhy. Je to tedy jednoduché – zajímejte se a komunikujte spolu!

Důležité také je, když budete svého či svou milovanou povzbuzovat vzdechy a vášnivými slovy. Někdy může zafungovat i ticho, a to v případě, že se vaše polovička nedotýká těch správných míst.