Pět sexuálních poloh, které ženy nesnáší. To jste nečekali!

Zájmy a touhy každého člověka jsou individuální, a tak není možné přesně říci, komu které sexuální polohy vyhovují. Ne však každá žena dokáže být v této oblasti upřímná. Některé zástupkyně něžného pohlaví totiž kvůli své přílišné stydlivosti nedokáží se svým partnerem sdílet to, co nemají (či naopak mají) rády v posteli.

Existují totiž takové polohy, při nichž se žena necítí tak úplně komfortně nebo při nich třeba často nemůže dosáhnout orgasmu, píše portál. My si v daném článku představíme celkem pět sexuálních poloh, které ženy nemají příliš v oblibě. Bude tedy lepší, když se jim budete vyhýbat. A ještě jeden tip pro vás – zkuste tento článek ukázat své partnerce a požádejte ji, ať se s vámi podělí o to, co právě ona v sexu upřednostňuje.

Klasická šedesátdevítka

Velmi populární a lehká na zapamatování – taková je pozice 69. Není žádnou velkou novinkou, že právě ona je na seznamu ženami nenáviděných poloh. A proč? Něžné pohlaví prý nedokáže současně poskytovat potěšení, a i se mu oddávat. Bude tak možná lepší, když tyto orální praktiky budete provádět samostatně. Přeci jen si je oba užijete o dost víc.

„Je to nepohodlné. Chci si užít orální sex, proč se prostě nemůžeme normálně vystřídat? Mám raději, když je nos při orálním sexu na druhou stranu od řitního otvoru,“ uvedla Karolína.

Napíchnutá na zeď – jako ve filmech!

Mnoho mužů a žen označuje tuto pozici za nejvíce sexy , jelikož je podle nich opravdu žhavá! Zřejmě ji však viděli jen ve filmech, protože v praxi to mnohdy může vypadat úplně jinak...

„Musím říct, že na tom, když mě někdo napíchne na zeď, neshledávám nic atraktivního. Hlavní důvod je asi to, že pořád sjíždím dolů a je to pak celé takové neohrabané. Když vidíte ve filmu, jak to dělá velký chlap s malou ženskou, tak máte pocit, že to zvládne každý, ale není to tak,“ okomentovala danou polohu Kristina.

Pěkně vestoje

Aby si milenci mohli užít sex vestoje, musí být nejen v dobré fyzické kondici, ale musí si takzvaně „sedět i výškově“. Jinak to bude trošku váznout…

„Ze všech poloh ta jediná, která mi zatím nepřirostla k srdci. Je jedno, jak moc sebevědomí mám, vestoje mi to nesvědčí. Nevím – vám přijde, že balancování, většinou jen na jedné noze, opírání se o něco, co není vždycky stabilní, nejsou těžké disciplíny? Pro mě tedy ano, a proto raději volím pohodlnější varianty,“ myslí si o sexu ve stoje Martina.

Orální sex aneb Když žena sedí muži na obličeji

Snem každého chlapce i muže je podívat se pod holčičí sukni. Všichni sice rosteme a dospíváme, ale tento sen se dost často u mužů stává realitou. Ti by však rozhodně neměli zapomínat i na přání své partnerky.

„Nesnáším orální sex, když mám někomu sedět na obličeji! Chtěla bych se při tom uvolnit, ale mám pocit, že když se uvolním moc, mohla bych toho nebohého pode mnou zasednout a udusit. Jsem potom celá nejistá, a to přece není sexy,“ dodala Petra.

Dřepy, dřepy a zase ty dřepy

Cvičení je fajn. Ale cvičit i při sexu? To už se málokomu zamlouvá. U této pozice to skvěle vystihuje následující komentář Alice:

„Mám ráda, když jsem nahoře, ale pokud se tato poloha změní ve sportovní výkon, pak začínám trochu pochybovat. Možná, že někomu nevadí dělat dřepy, já to nesnáším. Proto poloha, kdy jste nahoře a děláte nad mužem dřepy a při tom zasouváte a vysouváte jeho penis, mi přijde jako mučení.“

A jak jste na tom vy? Podělte se s námi v komentářích o to, které polohy při sexu váš partner či vaše partnerka nesnáší.