Rusko a Sýrie vyzvaly svět a OSN, aby naléhaly na USA ve věci stažení vojsk

Oba státy vyzývají, aby se světoví hráči drželi principiálního postoje a naléhali na USA kvůli rychlému stažení vojsk.

„Vyzýváme mezinárodní společnost, profilové struktury OSN a mezinárodní humanitární organizace, aby zaujaly principiální stanovisko a zapůsobily na Spojené státy pro řešení problému rychlejšího stažení nezákonně okupujících syrské území amerických vojsk, které podporují nezákonné zločinecké skupiny a brání obnovení mírového života v Sýrii,“ píše se v prohlášení ruského a syrského štábu.

Kromě toho země vyzvaly Washington a Brusel ke zrušení ekonomických sankcí, které byly uvaleny na Sýrii. Podle představitelů Moskvy a Damašku tyto sankce nepřispívají k vyřešení humanitárních problémů v Sýrii.

„Vyzýváme Spojené státy a Evropskou unii ke zrušení protisyrských ekonomických sankcí. Podobná restriktivní opatření nepřispívají k řešení neodkladných humanitárních a sociálních i ekonomických problémů v Sýrii,“ stojí v prohlášení.

Uvádí se, že sankce komplikují získávání léků, lékařského zařízení, znesnadňují dodávky opravářské a stavitelské techniky, které jsou potřebné pro obnovu mírového života.

„Podpoříme jakékoliv úsilí mezinárodní společnosti na rozvoj humanitární podpory v Sýrii a poskytnutí pomoci civilním Syřanům na území celé země,“ prohlašují štáby Ruska a Sýrie.

V prohlášení se také zdůrazňuje nutnost zastavení finanční podpory Syřanů, kteří žijí v zahraničí, což vede k jejich asimilaci. Je zdůrazněno, že je zapotřebí poskytnout lidem dávky, aby se mohli vrátit domů.

Spojené státy a jejich spojenci od 2014 provádí operaci proti teroristické skupině IS (je zakázaná v Rusku) v Iráku a Sýrii, přičemž bez jakéhokoliv povolení syrské vlády. Americký prezident Donald Trump na konci roku 2018 vyhlásil vítězství nad teroristy a prohlásil, že Spojené státy zahajují stažení svých vojsk ze Sýrie. V únoru ale administrativa prezidenta upřesnila, že chce ponechat asi 200 vojáků v Manbidži a také do Sýrie přesunout vojenské síly spojenců ze zemí Evropské unie, které by měly být složeny asi z 1 500 vojáků.