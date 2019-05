Vědci odhalili efektivní způsob, jak se zbavit břišního tuku

Odborníci připomněli, že s věkem dochází ke snižování svalové hmoty, často se tuk hromadí na břiše a také v horní části těla. Takzvaná abdominální obezita zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Experimentu se účastnilo 72 lidí ve věku 70 let, z nichž byla polovina zapojena do intervalového tréninku třikrát denně po dobu deseti týdnů, zbytek lidí vedl obvyklý životní styl.

Zpočátku cvičení trvala 18 minut, postupně se prodloužila na 36 minut. Krátké zvýšené fyzické aktivity se střídaly s krátkým odpočinkem v poměru 40/20.

U účastníků, kteří sportovali, se množství tuku snížilo téměř o třetinu ve srovnání s těmi, kteří svůj životní styl nezměnili. Kromě toho si dobrovolníci díky fyzické aktivitě vypracovali svalovou hmotu.

Vědci poznamenali, že intervalový trénink prokázal největší účinnost u mužů.

Obecně je známo, že zdaleka ne všichni lidé se vrhnou do posilovny a začnou cvičit, aby se udrželi v dobré fyzické kondici. Takovým lenochům s bříškem, kteří se nechtějí fyzicky namáhat, aby měli krásné a atletické tělo, jsou připraveni pomoct plastičtí chirurgové z USA.

Vědci v této zemi byli schopni vyvinout technologii, která umožní přeměnit tukovou oblast na břiše na napodobeninu vypracovaného břicha - kostek.

Podle Тhe Journal of the American Society of Plastic Surgeons (Časopis amerického společenství plastických chirurgů)je tato technika založena na liposukci. Tímto zákrokem chirurg odstraní pacientovy tukové usazeniny, v důsledku čehož lže vytvořit vytoužené kostky.

Jak se ale v článku uvádí, tuto proceduru mohou podstoupit pouze pacienti, kteří mají určitou fyzickou základnu. Lékaři mohou provést pouze úpravy v těch místech, kde se tuk nedá odstranit tréninkem a výběrem stravy.

Po zákroku musí pacient několik týdnů nosit anatomické podvazky, aby v průběhu rehabilitačního procesu po operaci nesplaskly vytvořené vrstvy tukových kostek.

Problému tuku v oblasti břicha se odborníci pravidelně věnují, poněvadž může mít za následek nejen zmíněná kardiovaskulární onemocnění, ale i cukrovku a cévní choroby a hypertenzi.

Na začátku letošního roku britské vydání Express zveřejnilo doporučení dietologů, kteří uvedli pět potravin, kterých se musíme vzdát, abychom se zbavili nebezpečného viscerálního tuku.

Za hlavní viníky vzniku viscerálního tuku odborníci označili rýži, těstoviny, chléb, pečivo a brambory. Řada výzkumů ukázala, že zbavit se nebezpečného tuku nejlépe pomohou diety s malým množstvím sacharidů.

Odborníci přitom nedoporučují úplné odmítnutí zmíněných potravin. Je žádoucí je nahradit užitečnějšími — třeba celozrnným chlebem a pečenými brambory místo smažených.