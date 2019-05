Bylo odhaleno tajemství evoluce člověka

Podle vědců kosmické paprsky, které před 2,6 miliony let zasáhly Zemi s nejvyšším stupněm intenzity, iniciovaly lavinu nabitých částic v nižších vrstvách atmosféry planety. Ionizace vyvolala vznik velkého množství bouřek a blesků. Časté lesní požáry přinutily prastaré primáty přizpůsobit se otevřenému prostoru, kde byl bipedalismus (dvounohost) nejvýhodnější.

I když dvounozí primáti existovali už předtím, byli převážně přizpůsobeni životu na stromech. Když se stěhovali do savan, byli nuceni dostat se z jednoho stromu na druhý, což vedlo ke vzpřímené chůzi, která se stala výhodnou, když bydleli ve vysoké trávě, protože umožňovala lépe pozorovat dravce. To vše nakonec vedlo ke vzniku dvounohých předků člověka, Homo habilis.

Bylo také zjištěno, že v blízkosti Sluneční soustavy, ve vzdálenosti 163 až 362 světelných let od Země, došlo k zábleskům supernovy. To vedlo k hromadění izotopů železa-60 v mořských sedimentech. Podle výpočtů by se ionizace atmosféry zvýšila 50krát, což usnadňuje proces tvorby blesku. V blízké budoucnosti se taková událost pravděpodobně nestane. Nejbližší potenciální supernova, hvězda Betelgeuse, je vzdálena 652 světelných let a během příštích několika milionů let shoří.

Supernova je rozmetání podstatné části hvězdy, při kterém vznikne extrémně jasný objekt, jehož svítivost se zvýší o více než 4 řády. Minimálně 10 % hmotnosti původní hvězdy se přemění na energii exploze. Svítivost posléze klesá v průběhu týdnů či měsíců. K tomuto konci vedou dvě možné cesty. Jedná se buď o velmi hmotnou hvězdu, která ve svém jádře vyčerpala zásoby paliva a začala se hroutit pod silou své vlastní gravitace na neutronovou hvězdu, nebo o bílého trpaslíka, který nahromadil materiál od svého hvězdného původce, dosáhl Chandrasekharovy meze a prodělal objemovou termonukleární explozi.