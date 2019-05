Vědci našli v jihozápadní Francii pozůstatky tajemného starověkého hřbitova

Vědci uvedli, že lidé používali tento hřbitov po dobu 2000 let. Nicméně důvod, proč záhadné místo vždycky přitahovalo lidi, zůstává neznámý, uvádí Phys.org.

Podle Hanny Jamesové, kandidátky věd na australské národní univerzitě, se předpokládá, že místo bylo využíváno během prvních kultur, které se vyvíjely v Evropě

„Nyní víme, že se lidé na toto místo vraceli a pohřbívali tam znovu a znovu, od neolitu až do doby železné… Díváme se na pozůstatky z doby kolem roku 3 600 př.nl až do roku 1 250 př.nl,“ uvedla Jamesová.

Co je na objeveném hřbitově však zvláštní, je jeho poloha, říká vědkyně.

„Je to zasypané pohřebiště, které je hluboké asi 50 cm. Není to na kopci nebo na zjevném místě, takže na tomto místě existuje něco jiného, co přimělo lidi, aby se vrátili a využili ho znovu,“ dodala.

Vědci použili radiokarbonové datování a analyzovali čtyři různé izotopy, aby shromáždili více informací o lidech, kteří tam byli pohřbeni.

„Uhlík a dusík nám ukazují, jaké potraviny jedli. Jedli jídlo ze země. Nevypadá to, že by lovili nebo se shromažďovali u nedaleké řeky nebo oceánu, který je vzdálený 10 kilometrů a ani se to časem nezměnilo,“ uvedla.

Jeden jedinec se narodil v chladnějším podnebí, jako jsou hory Pyrenejí na jihu, ale byl tam pohřben. Není jasné, zda se přestěhoval do regionu Le Tumulus des Sables, nebo zda tam bylo jeho tělo přivezeno k pohřbení, řekla vědkyně

„Našli jsme spoustu dětských zubů, stejně jako zuby bez plných kořenů, což znamená, že osoba zemřela v dětství, když se zub stále tvořil,“ dodala.

Archeologové také nalezli na místě různé druhy kovů, keramiky a zvířecích kostí, což ztěžuje proces identifikace člověka.