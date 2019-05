Evropské země plánují podpořit Írán. USA už jim vyhrožují novými sankcemi

INSTEX (pozn. Instrument in Support of Trade Exchanges, česky Nástroj pro podporu obchodních výpočtů) by měl zabezpečit obchod mezi Francií, Německem, Velkou Británií a Íránem a obejít tímto způsobem americké sankce. V první fázi měl mechanismus zajistit dodávky léků, zdravotního vybavení a zemědělských výrobků. Rozhodnutí o vytvoření INSTEX bylo přijato po vystoupení Washingtonu z jaderné dohody.

Ale administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se nyní na účastníky chystá uvalit sankce, pokud mechanismus bude spuštěn. Informuje o tom agentura Bloomberg s odkazem na dopis náměstkyně ministra financí Spojených států Sigal Mandelker.

Írán je připraven na válku proti USA, ale spoléhá na začátek dialogu - íránské ministerstvo zahraničí

Podle dokumentu všichni, kdo se zúčastní vytvoření způsobů obchodu s Teheránem a tím se vyhnou americkým sankcím, budou vyloučeni z amerického finančního systému. Anonymní zdroj agentury uvedl, že dopis je výstrahou pro ty, kteří jsou spojeni s mechanismem INSTEX.

Na žádost Bloomberg americké ministerstvo financí okomentovalo dopis Sigal Mandelker a sdělilo, že Spojené státy mohou zavést omezující opatření proti organizacím, které obchodují s Íránem.

Vytvoření INSTEX

V minulém roce Washington jednostranně vystoupil z jaderné dohody s Íránem a obnovil sankce proti zemi. Americké vládě to nestačilo, a proto USA vyhrožovaly sankcemi státům, které budou spolupracovat s Teheránem. Například Spojené státy mají záměr dovést export íránské ropy na nulu.

Mnohé země, včetně evropských států a Ruska, ale zkritizovaly reakci Washingtonu vůči Teheránu, právě tehdy Paříž, Berlín a Londýn vyhlásily vytvoření mechanismu INSTEX.

Írán Arabům nabízí dýmku míru

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf také zdůraznil, že podobné nástroje, které umožňují obchod s Teheránem, totiž prodej íránské ropy a získávání výnosů, je možné zahájit nejen s Evropou, ale také s Ruskem a Tureckem. Podle něj mnohé země vyjádřily svou připravenost na obchodování s Íránem

Kromě toho ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Moskva vystupuje za kardinální zrychlení procesu zahájení INSTEX a doufá, že to budou používat všechny země, které jsou připraveny obchodovat s Teheránem, včetně Ruské federace.