Zvolený evropský poslanec Puigdemont oznámil, že nebyl vpuštěn do Evropského parlamentu

Bývalému předsedovi vlády Katalánska Carlesu Puigdemontovi odmítli vydat dočasnou propustku do Evropského parlamentu. Za europoslance byl zvolen ve volbách, které proběhly 26. května.

Podle zákona poslanci Evropského parlamentu ze Španělska musí v Madridu převzít ustanovení o zvolení, zároveň musí přísahat na věrnost ústavy. Ústřední volební výbor Španělska tuto proceduru naplánoval na 17. června. Pokud ale Puigdemont a Antoni Comín překročí španělskou hranici, budou zadrženi.

„Generální tajemník Evropského parlamentu vydal instrukce, abychom ani Antoni Comín, ani Oriol Jungueras, ani já nemohli podniknout žádné akce jako evropští poslanci. Nemají k tomu žádné zákonné důvody,“ napsal Puigdemont na svém Twitteru.

Dodal navíc, že jeho a Comína nenechali vstoupit do budovy Evropského parlamentu, protože jejich jména byly v seznamech zvýrazněny šedou barvou.

Carles Puigdemont a také řada dalších katalánských politiků, včetně bývalého člena jeho vlády Antonia Comína, opustili Španělsko hned poté, co regionální parlament nezákonně vyhlásil nezávislost Katalánska. Ve Španělsku bylo po všech zúčastněných vyhlášeno pátrání. I přesto španělské soudy umožnily politikům, kteří se nachází v zahraničí, aby se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. Na základě hlasování španělského lidu se do Evropského parlamentu dostali Puigdemont a Comín a také Oriol Jungueras, který se v souvislosti s „katalánským případem“ nachází v cele předběžného zadržení.

Výsledky voleb do EP 2019

Předpovědi odborníků, že euroskeptici v roce 2019 získají více míst v parlamentu, se nakonec naplnily. Ve Francii a Německu například krajní pravicové strany předstihly vládní strany a získaly nejvíce hlasů.

Po volbách obě hlavní strany EU (Evropská lidová strana – EPP a socialisté) ztratily pozice a poprvé v historii EP získaly méně než polovinu mandátů – 329 ze 751. Dohromady ztratily 71 křesel. Některé z nich bude nyní zaujímat krajní pravice - 172 míst ze 751 (to je o 14 více než v předchozích volbách v roce 2014).

Nicméně centristé zůstávají nejsilnější frakcí v parlamentu a evropským skeptikům se podařilo obsadit jen čtvrtinu křesel. Budou muset sdílet zbytek míst především s liberály (69 mandátů) a zelenými, kteří letos také posílili své pozice a získali 52 mandátů.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v České republice

Volby do Evropského parlamentu v České republice proběhly o uplynulém víkendu v pátek a v sobotu, jelikož se v některých evropských státech hlasovalo i v neděli, začaly se první výsledky a odhady objevovat až v neděli večer.

V České republice volební účast dosáhla 28,72 procent, což je asi o deset procent více než před pěti lety. Vítězem v Česku se stalo hnutí ANO, které získalo 21,2 procent hlasů a tím pádem šest mandátů v Evropském parlamentu. Následovala ODS (14,5 %) se čtyřmi mandáty, Piráti budou v Evropském parlamentu zastoupeni třemi zástupci, také TOP09, STAN mají tři zástupce. Okamurova SPD získala 9,1 hlasů (dva mandáty), KDU-ČSL také drží dvě křesla a jako poslední česká strana se do Evropského parlamentu dostali komunisté, kteří budou mít jednoho zástupce. Ve volbách do Evropského parlamentu naopak zcela propadla ČSSD, která nezískala žádný mandát.