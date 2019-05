Assange přemístili do nemocnice. Má vážné zdravotní problémy

Organizace vyjádřila znepokojení zdravotním stavem Juliana Assange. Portál sděluje, že zdraví zakladatele se značně zhoršilo po sedmi letech, které strávil na velvyslanectví Ekvádoru v podmínkách, které podle WikiLeaks, jsou neslučitelné se základnými lidskými právy.

Obhájce zakladatele WikiLeaks Per Samuelson sdělil, že minulý pátek se Assange cítil tak, že s ním nebylo možné normálně komunikovat.

„Během sedmi týdnů v Belmarsh se jeho stav se stále zhoršoval, silně zhubnul. Rozhodnutí vedení věznice přemístit ho na lékařské oddělení mluví samo za sebe,“ píše v prohlášení WikiLeaks.

Uvádí se, že nové soudní jednání o extradici Assange proběhne u soudu obvodu Westminster.

Případ Juliana Assange

Assange je znám díky publikacím, které odhalily činnost USA během vojenských operací v Afghánistánu a Iráku, včetně vraždění civilistů. Týkaly se také podmínek, ve kterých přebývají vězni ve věznici Guantánamo na Kubě.

© AP Photo / Matt Dunham Švédsko obnovilo vyšetřování proti Julianovi Assangovi

Assange byl v roce 2010 ve Švédsku obviněn ze sexuálního obtěžování a znásilnění. Novinář odmítal všechna obvinění. Podle něj ženy, které ho zažalovaly, to udělaly kvůli mstě a tlaku úřadů. Od června roku 2012 se ukrýval na ekvádorském velvyslanectví. Bál se totiž, že bude vydán do skandinávské země.

Ráno 11. dubna 2019 byl Assange zadržen na základě zatykače z roku 2012, kdy se nedostavil k soudu, a také na žádost úřadů Švédska a Spojených států. Soud v Londýně zjistil, že Assange také porušil podmínky pro propuštění na kauci a odsoudil zakladatele internetového portálu WikiLeaks na 50 týdnů vězení.

Obžalovaný zatím zůstává ve vazbě. Velká Británie požádala Spojené státy, aby poskytly všechny nezbytné dokumenty pro jeho vydání, a to do 12. června.

Minulý týden USA vznesly nová obvinění ze špionáže a odhalení tajemných informací. Teď mu hrozí do 175 let ve vězení. Rozhodnout o extradici novináře do USA musí soud.