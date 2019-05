Člen komise pro volbu nového stíhacího letounu pro Bulharsko označil nákup F-16 za skandál roku

Nákup amerických F-16 má veškeré předpoklady, aby se stal skandálem roku. V přenosu televize bTV to řekl člen komise, která se zabývala výběrem nového stíhacího letounu pro bulharské vojenské letectvo, oznámil expert na obranu Slavčo Velkov.

Velkov vyslovil údiv nad tím, proč se neřeší řada otázek o tom, co nevyhovuje Bulharsku. Týká se to finančních možností země a také termínů dodávek. Expert rovněž poukázal na to, že volba nového letounu v roce 2018 nebyla průhledná.

„Zaprvé volba nebyla dost průhledná. Komisi neukázali jednu zprávu technické skupiny, kterou podepsali odborníci s vlastním názorem,“ sdělil Velkov.

Prohlásil také, že volba amerického stíhacího letounu souvisela zřejmě s lobbováním ze strany bývalého náměstka předsedy vládnoucí strany GERB Cvetana Cvetanova.

„Zahájili hned přímá jednání (o letadle), které podle všech parametrů patřilo na druhé místo, kdežto o věcech, které nám pak způsobí starosti, nikdo nic neřekl,“ prohlásil Velkov.

Komise pro obranu hlasovala v lednu pro zahájení jednání o nákupu F-16. Velkov byl jedním z těch, kdo navrhli odložení rozhodnutí, protože poslanci neměli možnost seznámit se se zprávou technické skupiny, jež mohla obsahovat odlišný názor na letoun.

Bulharsko zvážilo v prosinci nabídky z USA, Itálie a Švédska a přijalo rozhodnutí ve prospěch amerických stíhaček. Prezident Rumen Radev, který byl předtím hlavním velitelem vojenského letectva, označil proces volby letadla za triumf lobbismu.

Jednání s USA o nákupu F-16 pokračují a mají být ukončena ke konci června. Podle slov ministra obrany Krasimira Karakačanova nesmí cena letadel překročit dvě miliardy levů (asi miliarda eur), Bulharsko rovněž trvá na tom, že bude platit po částech. Ministr se ohledně jednání označil za umírněného optimistu, ale předtím vyslovil mínění, že se v případě neúspěchu může Bulharsko vrátit k posouzení švédské a italské nabídky.