Muž v centru Jeruzaléma pobodal nožem dva lidi. Vláda hovoří o teroristickém útoku

Palestinec vyzbrojený nožem zranil v pátek ráno dva Izraelce v Jeruzalémě, poté byl neutralizován příslušníky bezpečnostních orgánů. Oznámilo to tiskové oddělení izraelské policie.

Útoky se odehrály u Damašské brány a ve Starém městě, kde se v pátek shromáždí stovky tisíc muslimů na poslední masovou modlitbu svatého měsíce ramadánu.

„Útočník, který přišel do Damašské brány, bodl muže a pak zaútočil na druhého ve Starém městě. Policie ho neutralizovala,“ uvádí se ve zprávě.

Podle záchranné služby je jeden z raněných, muž asi 50 let, v kritickém stavu.

Izraelská policie identifikovala útočníka jako obyvatele palestinských území a označila jeho činy za teroristické útoky.

„19letý palestinský terorista provedl útok za použití chladných zbraní,“ řekl Micky Rosenfeld.

Policie uvedla, že zahájila palbu na útočníka a neutralizovala ho, bez uvedení, zda byl zabit nebo zraněn.

Konflikt mezi Izraelem a Palestinou

V minulosti Palestinci opakovaně stáli v Izraeli za podobnými útoky. Důvodem je dlouhotrvající konflikt mezi zeměmi.

Izraelsko-palestinský konflikt je součástí arabsko-izraelského konfliktu, nejdelšího ze všech nevyřešených konfliktů na světě. Jeho počátek sahá až do 40. let 20. století a souvisí s problémem vzniku židovského a arabského státu v Palestině. Takové rozhodnutí přijalo Valné shromáždění OSN dne 29. listopadu 1947. Rozhodnutí bylo však původně odmítnuto jak sousedními arabskými státy, tak arabskou populací Palestiny. Arabové v zásadě neuznali myšlenku návratu Židů do Palestiny, považují toto území za své.